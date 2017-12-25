В Казани появился первый городской кинотеатр

Источник: ИА Татар-информ

Здесь будут проходить утренние сеансы и вечерние коммерческие просмотры, будет представлено как кассовое, так и фестивальное кино.

Зал, рассчитанный на 200 посадочных мест, начнет работу, как только будут установлены зрительские стулья. Об этом рассказала директор комплекса Наталья Ильясова во время сегодняшнего осмотра КДЦ Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Если ранее в Казани был только один республиканский кинотеатр «Мир» и большое количество коммерческих залов, то в скором времени начнет работу первый кинотеатр, принадлежащий городу. «Кинозал очень востребован. Жители Авиастроительного района помнят те времена, когда этот зал существовал», — отметила Ильясова.

На 2018 год в кинотеатре уже запланировано проведение фестиваля короткометражного кино и форума «Время кино», а также премьеры фильмов татарстанского производства «Мулла», «Упертый» и других.