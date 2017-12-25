Какой будет погода в ближайшие семь дней?
Зима у нас только по календарю. Согласно прогнозу погоды, в течение следующих семи дней температура воздуха будет выше нуля. 25 декабря тепловой максимум составит +9°C на юге страны и +6°C на севере.
Зима у нас только по календарю. Согласно прогнозу погоды, в течение следующих семи дней температура воздуха будет выше нуля. 25 декабря тепловой максимум составит +9°C на юге страны и +6°C на севере.
В ближайшие дни синоптики обещают теплую погоду. Во вторник, среду и четверг ожидается плюсовая температура как днем, так и ночью. На севере столбики термометров покажут +4°C .. + 7 °C, а ночью — от 0 °C до +3°C.
В центре страны температура достигнет +8°C, а ночью будет минимум +1°C. На юге в течение дня ожидается +9°C, а ночью ртуть термометров упадет до +2°C.
В пятницу температура воздуха слегка повысится. Тепловой максимум составит на юге страны +9°C днем и +7°C ночью. На севере ночью температура будет колебаться от +2°C до +5°C, а днем поднимется до +7°C.
В канун Нового года температура немного снизится, поэтому в течение дня на юге будет максимум +7°C и ночью +5°C. Кроме того, на юге страны ожидается небольшой дождь. На севере днем будет до +5°C, На севере столбики термометров покажут +4°C .. +3°C. В центре ожидается переменная облачность мы с температурой до +6°C днем, а ночью температура опустится на два градуса.
31 декабря, в воскресенье, возможно, нас порадуют редкие снежинки, но будет +5°C на юге, +4°C в центре и +3°C на севере. А ночью минимум составит -2°C на севере.