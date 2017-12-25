Какой будет погода в ближайшие семь дней?

Источник: Noi.md

В ближайшие дни синоптики обещают теплую погоду. Во вторник, среду и четверг ожидается плюсовая температура как днем, так и ночью. На севере столбики термометров покажут +4°C .. + 7 °C, а ночью — от 0 °C до +3°C.

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В центре страны температура достигнет +8°C, а ночью будет минимум +1°C. На юге в течение дня ожидается +9°C, а ночью ртуть термометров упадет до +2°C.

В пятницу температура воздуха слегка повысится. Тепловой максимум составит на юге страны +9°C днем и +7°C ночью. На севере ночью температура будет колебаться от +2°C до +5°C, а днем поднимется до +7°C.

В канун Нового года температура немного снизится, поэтому в течение дня на юге будет максимум +7°C и ночью +5°C. Кроме того, на юге страны ожидается небольшой дождь. На севере днем будет до +5°C, На севере столбики термометров покажут +4°C .. +3°C. В центре ожидается переменная облачность мы ​​с температурой до +6°C днем, а ночью температура опустится на два градуса.