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17:03 (мск), источник: Publika.md

Молдавские политики поздравили жителей Молдовы с Рождеством

Проведите Рождество в кругу семьи, забудьте о заботах и проблемах, поделитесь с родными и близкими радостями и надеждами. С такими поздравлениями обратились к жителям Молдовы политики.

Источник: Publika.md
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Самой большой радостью назвал праздники в семейном кругу председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Рождественское поздравление он разметил на своей странице в фейсбуке и пожелал всем жителям страны, чтобы гармония праздничных дней оставалась с ними весь год. «Желаю вам всегда получать и дарить радость, веру и надежду», — написал Влад Плахотнюк.

Председатель парламента Андриана Канду призвал распахнуть двери дорогим гостям, а сердце — радости, миру и любви.

«Давайте вновь разожжем в себе искру доброты и надежды. Всё меняется. Молдова меняется. Давайте меняться! Давайте хранить в душе спокойную и щедрую атмосферу Рождества. Светлых праздников и долгие лета!», — говорит председатель парламента Андриан Канду.

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу призвал встретить Рождество Господне с надеждой и верой, и всегда следовать за любовью и светом.

Лидер Народной европейской Юрий Лянкэ поздравил жителей страны рождественской колядкой.

Как отметил президент страны Игорь Додон, неважно, когда мы отмечаем Рождество, важно, какие ощущения мы переживаем.

«Традиционно, мы отмечаем Рождество 7 января. Но важнее всего не дата празднования Рождения Христа, а тот духовный настрой, с которым мы встречаем этот день».

Жителей Кишинева поздравила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.

«Уважаемые жители Кишинёва, в канун праздников хотела бы пожелать всем долголетия, хорошего года, полного радости, процветания и исполнения желаний».

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