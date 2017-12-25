Молдавские политики поздравили жителей Молдовы с Рождеством

Самой большой радостью назвал праздники в семейном кругу председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Рождественское поздравление он разметил на своей странице в фейсбуке и пожелал всем жителям страны, чтобы гармония праздничных дней оставалась с ними весь год. «Желаю вам всегда получать и дарить радость, веру и надежду», — написал Влад Плахотнюк.



Председатель парламента Андриана Канду призвал распахнуть двери дорогим гостям, а сердце — радости, миру и любви.



«Давайте вновь разожжем в себе искру доброты и надежды. Всё меняется. Молдова меняется. Давайте меняться! Давайте хранить в душе спокойную и щедрую атмосферу Рождества. Светлых праздников и долгие лета!», — говорит председатель парламента Андриан Канду.