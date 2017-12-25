Молдавские политики поздравили жителей Молдовы с Рождеством
Проведите Рождество в кругу семьи, забудьте о заботах и проблемах, поделитесь с родными и близкими радостями и надеждами. С такими поздравлениями обратились к жителям Молдовы политики.
Проведите Рождество в кругу семьи, забудьте о заботах и проблемах, поделитесь с родными и близкими радостями и надеждами. С такими поздравлениями обратились к жителям Молдовы политики.
Самой большой радостью назвал праздники в семейном кругу председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Рождественское поздравление он разметил на своей странице в фейсбуке и пожелал всем жителям страны, чтобы гармония праздничных дней оставалась с ними весь год. «Желаю вам всегда получать и дарить радость, веру и надежду», — написал Влад Плахотнюк.
Председатель парламента Андриана Канду призвал распахнуть двери дорогим гостям, а сердце — радости, миру и любви.
«Давайте вновь разожжем в себе искру доброты и надежды. Всё меняется. Молдова меняется. Давайте меняться! Давайте хранить в душе спокойную и щедрую атмосферу Рождества. Светлых праздников и долгие лета!», — говорит председатель парламента Андриан Канду.
Председатель Либеральной партии Михай Гимпу призвал встретить Рождество Господне с надеждой и верой, и всегда следовать за любовью и светом.
Лидер Народной европейской Юрий Лянкэ поздравил жителей страны рождественской колядкой.
Как отметил президент страны Игорь Додон, неважно, когда мы отмечаем Рождество, важно, какие ощущения мы переживаем.
«Традиционно, мы отмечаем Рождество 7 января. Но важнее всего не дата празднования Рождения Христа, а тот духовный настрой, с которым мы встречаем этот день».
Жителей Кишинева поздравила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.
«Уважаемые жители Кишинёва, в канун праздников хотела бы пожелать всем долголетия, хорошего года, полного радости, процветания и исполнения желаний».