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17:04 (мск), источник: Sputnik.md

Диетологи настоятельно советуют изменить рецепт оливье

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Эксперты отметили нежелательное использование майонеза и колбасы, однако более отрицательный эффект вызывает другой ингредиент салата оливье.

Источник: Sputnik.md
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Так, отказаться от маринованных огурцов в традиционном новогоднем салате оливье рекомендуют ученые из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ, сообщает РИА Новости.

«Этот пункт может вызвать у вас вопросы, ведь соленые огурцы не такие уж калорийные. Действительно, калорий в консервированных огурцах не очень много. Но этот продукт содержит много соли, что может вызвать отеки», — говорится в сообщении исследователей.

Есть у ингредиента еще один отрицательный эффект: маринованные огурцы вызывают чрезмерный аппетит, отметили диетологи.

Специалисты также рекомендуют использовать для заправки домашний майонез и добавлять в салат отварное мясо (индейку, куриную грудку) вместо колбасы.

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