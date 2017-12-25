Диетологи настоятельно советуют изменить рецепт оливье

«Этот пункт может вызвать у вас вопросы, ведь соленые огурцы не такие уж калорийные. Действительно, калорий в консервированных огурцах не очень много. Но этот продукт содержит много соли, что может вызвать отеки», — говорится в сообщении исследователей.