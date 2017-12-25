Диетологи настоятельно советуют изменить рецепт оливье
КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Эксперты отметили нежелательное использование майонеза и колбасы, однако более отрицательный эффект вызывает другой ингредиент салата оливье.
КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Эксперты отметили нежелательное использование майонеза и колбасы, однако более отрицательный эффект вызывает другой ингредиент салата оливье.
Так, отказаться от маринованных огурцов в традиционном новогоднем салате оливье рекомендуют ученые из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ, сообщает РИА Новости.
«Этот пункт может вызвать у вас вопросы, ведь соленые огурцы не такие уж калорийные. Действительно, калорий в консервированных огурцах не очень много. Но этот продукт содержит много соли, что может вызвать отеки», — говорится в сообщении исследователей.
Есть у ингредиента еще один отрицательный эффект: маринованные огурцы вызывают чрезмерный аппетит, отметили диетологи.
Специалисты также рекомендуют использовать для заправки домашний майонез и добавлять в салат отварное мясо (индейку, куриную грудку) вместо колбасы.