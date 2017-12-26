Силиконовые браслеты для проезда в автобусах предлагают жителям Хабаровска

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Хабаровск, 26 декабря, AmurMedia.

Хабаровск постепенно привыкает к безналичной системе оплаты проезда в пассажирском транспорте. Идет третий день эксперимента, запущенного совместно городским управлением транспорта и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк». О том, как продвигается дело, ИА AmurMedia рассказал начальник заместитель начальника отдела городского управления транспорта Владимир Карпочев.

В частности, он отметил, что сегодня по хабаровским дорогам курсируют 62 автобуса (это пока только 10% от общего количества городского пассажирского транспорта, включая пригородные маршруты), в которых кондукторы встречают пассажиров с платежными терминалами наперевес. Некоторые хабаровчане вместо денег уже протягивают билетерам пластиковые «единые транспортные карты» и брелоки с аналогичной функцией, а те в ответ вручают им чеки вместо привычных билетов. На этом платежном документе отражен номер маршрута, стоимость проезда и время внесения оплаты.

В настоящий момент система функционирует на автобусных маршрутах №№ 80, 81, 89, 29К и 29П, 30, 10, 40, 14 и 14 В, 26. Всего до наступления Нового года ею оборудуют в общей сложности машины, идущие по 30 направлениям. Первыми свои автобусы на «безнал» переводят частные перевозчики, а к концу 2018 года, по словам Карпочева, на эту форму расчета перейдет и весь муниципальный пассажирский транспорт — включая трамваи и троллейбусы.