МЧС: Девять ледовых переправ работают в Хабаровском крае
В Хабаровском крае открыли уже девять ледовых переправ. Безопасность каждого перехода проверили сотрудники МЧС по региону.
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В Хабаровском крае открыли уже девять ледовых переправ. Безопасность каждого перехода проверили сотрудники МЧС по региону.
Три переправы действуют в районе имени Полины Осипенко, столько же — в районе имени Лазо. Кроме того, по одному такому переходу есть в Верхнебуреинском,
Ведется контроль в восьми местах массового выхода людей на лед, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на