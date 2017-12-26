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03:32 (мск), источник: Губерния онлайн

МЧС: Девять ледовых переправ работают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае открыли уже девять ледовых переправ. Безопасность каждого перехода проверили сотрудники МЧС по региону.

Три переправы действуют в районе имени Полины Осипенко, столько же — в районе имени Лазо. Кроме того, по одному такому переходу есть в Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах.

Ведется контроль в восьми местах массового выхода людей на лед, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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