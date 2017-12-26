Паркинг для яхт или место для купания — во что превратится бухта Фёдорова? Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Нашумевшие осенью публичные слушания вновь прошли во Владивостоке. В этот раз горожане решали судьбу бухты Фёдорова.
Нашумевшие осенью публичные слушания вновь прошли во Владивостоке. В этот раз горожане решали судьбу бухты Фёдорова.
Бухта Фёдорова — одно из немногих мест в черте города, где летом всё еще можно купаться. Однако еще одна парковка для яхт сделает этот пляж непригодным для плавания. Местные жители против, и даже новенькая набережная со спортивными тренажерами и детскими площадками не переубедит их.
Проект тропы здоровья от мыса Фирсова до бухты Фёдорова
Жанна Ивашкина, жительница г. Владивостока: «Что касается этого проекта, мне он очень нравится, я считаю, что это именно патриотический проект. Он разовьет город, не стыдно будет показывать иностранцам».
Ирина Пухкалова, жительница г. Владивостока: «У нас, чтобы искупаться
Михаил Ерамков, командор яхт-клуба: «Еще когда только строился
Большинством голосов на публичных слушаниях горожане выбрали набережную и паркинг для яхт, вместо небольшого пляжа. Впрочем, такой анализ общественного мнения — лишь рекомендация. Окончательное решение примет градостроительный совет.