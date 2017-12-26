Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят»
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Водитель автобуса объяснил наезд на людей в Москве
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Медленно подъезжал: Видео падения автобуса в переход в Москве
Захарченко пригрозил вооружить партизан на Украине
Неожиданно: Эмбер Херд застали за поцелуем с Илоном Маском
Образ дня: Ксения Собчак в элегантном платье-футляре
«Татарина нашла»: Роза Сябитова о новом замужестве
Королева выложила фото в шубе на обнаженное тело
Водитель автобуса объяснил наезд на людей в Москве
Песков дал совет Грефу после его слов о санкциях
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
8Москва преобразилась к празднику
03:34 (мск), источник: Вести Приморье

Паркинг для яхт или место для купания — во что превратится бухта Фёдорова? Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Нашумевшие осенью публичные слушания вновь прошли во Владивостоке. В этот раз горожане решали судьбу бухты Фёдорова. Яхт-клуб, который много лет занимает эту территорию, предложил проект строительства парковки для лодок и набережной для горожан. Однако жители Владивостока против. Почему?

Источник: Вести Приморье

Бухта Фёдорова — одно из немногих мест в черте города, где летом всё еще можно купаться. Однако еще одна парковка для яхт сделает этот пляж непригодным для плавания. Местные жители против, и даже новенькая набережная со спортивными тренажерами и детскими площадками не переубедит их.

Проект тропы здоровья от мыса Фирсова до бухты Фёдорова яхт-клуб представил еще осенью на публичных слушаниях по изменению генплана Владивостока. Широкую набережную с велосипедной дорожкой, тренажерами и детским городком жители одобрили, а вот вторая парковка для яхт и катеров вызвала бурю возмущений. На очередных общественных слушаниях горожане разделились на два лагеря.

Жанна Ивашкина, жительница г. Владивостока: «Что касается этого проекта, мне он очень нравится, я считаю, что это именно патриотический проект. Он разовьет город, не стыдно будет показывать иностранцам».

Ирина Пухкалова, жительница г. Владивостока: «У нас, чтобы искупаться по-человечески, нужно ездить либо это Русский, либо — Шамора. И мы сейчас усугубляем. У нас два пляжа — это бухта Фёдорова и Эгершельд — это два места, куда можно сесть на автобус и доехать, в том числе и пенсионерам. И эту возможность сейчас у нас забирают».

Пляж в бухте Фёдорова действительно пользуется популярностью у жителей Владивостока. Хоть и небольшое, но все-таки место для купания горожане отдавать не хотят. Не смотрят даже на соседний пляж МГУ. Впрочем, представители яхт-клуба и вовсе не советуют заходить в воду в тех местах.

Михаил Ерамков, командор яхт-клуба: «Еще когда только строился яхт-клуб, вы все прекрасно помните ту надпись на заборе: “Купаться запрещено!”. Туда еще с советских времен выходит коллектор аварийной канализации».

Большинством голосов на публичных слушаниях горожане выбрали набережную и паркинг для яхт, вместо небольшого пляжа. Впрочем, такой анализ общественного мнения — лишь рекомендация. Окончательное решение примет градостроительный совет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Няня ногой укладывала 8-месячного младенца спать. Шокирующее видео
Адвокат предлагал женщинам-заключенным сниматься в порно
ДТП у станции метро «Славянский бульвар»: главное
Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС
Трамп раскрыл судьбу несогласных с США стран
СМИ сообщили о задержании главы «Воентелекома»
Онищенко рассказал, чего следует избегать перед праздниками
В Совфеде предложили понизить минимальный градус водки
СК проводит проверку из-за схода вагонов на Транссибе
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Шипулин как гарнир к оливье. Кто выступит, пока вы отдыхаете Далеко не всем россиянам уготовано полторы недели отдыха на Новый год - пока большинство режет традиционный оливье, лепит пельмени и празднует
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Принцессу Шарлотту в детском саду научат быть королевой Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет посещать садик Willcocks Nursery School.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь