Паркинг для яхт или место для купания — во что превратится бухта Фёдорова? Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Источник: Вести Приморье

Бухта Фёдорова — одно из немногих мест в черте города, где летом всё еще можно купаться. Однако еще одна парковка для яхт сделает этот пляж непригодным для плавания. Местные жители против, и даже новенькая набережная со спортивными тренажерами и детскими площадками не переубедит их.

Проект тропы здоровья от мыса Фирсова до бухты Фёдорова яхт-клуб представил еще осенью на публичных слушаниях по изменению генплана Владивостока. Широкую набережную с велосипедной дорожкой, тренажерами и детским городком жители одобрили, а вот вторая парковка для яхт и катеров вызвала бурю возмущений. На очередных общественных слушаниях горожане разделились на два лагеря.

Жанна Ивашкина, жительница г. Владивостока: «Что касается этого проекта, мне он очень нравится, я считаю, что это именно патриотический проект. Он разовьет город, не стыдно будет показывать иностранцам».

Ирина Пухкалова, жительница г. Владивостока: «У нас, чтобы искупаться по-человечески, нужно ездить либо это Русский, либо — Шамора. И мы сейчас усугубляем. У нас два пляжа — это бухта Фёдорова и Эгершельд — это два места, куда можно сесть на автобус и доехать, в том числе и пенсионерам. И эту возможность сейчас у нас забирают».

Пляж в бухте Фёдорова действительно пользуется популярностью у жителей Владивостока. Хоть и небольшое, но все-таки место для купания горожане отдавать не хотят. Не смотрят даже на соседний пляж МГУ. Впрочем, представители яхт-клуба и вовсе не советуют заходить в воду в тех местах.

Михаил Ерамков, командор яхт-клуба: «Еще когда только строился яхт-клуб, вы все прекрасно помните ту надпись на заборе: “Купаться запрещено!”. Туда еще с советских времен выходит коллектор аварийной канализации».