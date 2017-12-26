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04:03 (мск), источник: Вести Приморье

Любопытный леопард вышел к автолюбителям у нацпарка в Приморье

Уникальные кадры самой редкой крупной кошки мира удалось получить удачливому очевидцу, проезжавшему вдоль границ «Земли леопарда» на машине. Сотрудники нацпарка изучили любительское видео, на котором дальневосточный леопард вплотную подходит к автомобильной дороге, и разобрались в причинах необычного поведения зверя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отдел по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда».

Источник: Вести Приморье

Видео было снято на дороге у леса, предположительно неподалеку от села Барабаш Хасанского района. Неизвестно, кем именно сделана запись, появившаяся в сети интернет, однако благодаря этим кадрам ученые «Земли леопарда» получили ценные данные о состоянии одного из краснокнижных хищников, за судьбой которого специалисты наблюдают уже почти 10 лет.

Несмотря на низкое качество записи, сотрудникам национального парка удалось «узнать в лицо» любопытную особь, удивившую автолюбителей своим внезапным появлением. Сравнение рисунка пятен на шкуре с узорами всех известных обитателей нацпарка показало, что героем видео оказалась самка под номером Leo 69 °F. Одна из старейшин национального парка впервые была зафиксирована фотоловушкой еще в 2008 году.

Встретив леопарда, люди были изумлены спокойным поведением редчайшего хищника, который не спешил скрыться в лесу, несмотря на шум моторов и гул автомобильных клаксонов.

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«Подобная реакция леопарда на транспорт наблюдалась нами и раньше, — подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ “Земля леопарда”. — Неоднократно сотрудники национального парка встречали в лесу животных, которые смотрели на машины, но не убегали. Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком. Однако стоит им увидеть в машине живое существо, они спешат скрыться, что мы и наблюдаем в данном случае».

В связи с этим ученые уточняют, что действия людей, встретивших леопарда, были достаточно грамотными. Для собственной безопасности людям не стоит выходить из машины, однако при этом важно показать свое присутствие. Этому могут послужить громкие сигналы и визуальный контакт с хищником.

И хотя по полученным кадрам сложно однозначно оценить состояние зверя, внешне леопард выглядит здоровым. Заметно, что Leo 69 °F — весьма упитанная кошка и явно не испытывает проблем с охотой. Специалисты «Земли леопарда» продолжат вести наблюдение за этой особью и другими леопардами с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек, развернутой в национальном парке.

ФГБУ «Земля леопарда» обращается к свидетелям встречи с леопардом с просьбой сообщить дополнительные сведения о происшедшем. Сотрудники учреждения также ищут автора видео, принесшего ценные данные о редчайшем звере. Информацию можно сообщить по телефону +7 902 060 83 30 или по электронной почте kedrpad@mail.ru.

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