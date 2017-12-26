Аборигены Хабаровского края сделают настольную игру про Дальний Восток
Коренные народы расскажут о своей культуре и об освоении ДФО.
Коренные народы расскажут о своей культуре и об освоении ДФО.
Молодые представители коренных народов в Хабаровском крае выиграли президентский грант в размере больше 400 тысяч рублей. На эти деньги они хотят создать настольную игру для изучения национальных культур и истории освоения Дальнего Востока.
Обладателем гранта среди некоммерческих организаций стала Хабаровская краевая молодёжная общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Феникс Амура». Теперь им предстоит создать настольную стратегическую игру с ролевыми элементами.
«Такая необычная форма должна привлечь молодёжь и школьников к изучению культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Помочь в реализации проекта нам обещала хабаровская студия разработки настольных игр “Тигриный угол”. Предварительно хотим сделать 100 экземпляров такой игры и раздать её в школы Хабаровского края. Для разработки задействуем опытных программистов, которые проработают логику игры, дизайнеров. Затем протестируем её и выпустим в свет. Все члены команды — опытные люди, поэтому наработка материала займёт всего несколько месяцев», — рассказал президент «Феникса Амура» Виктор Шиляев.
«Мы хотим взять мифологию коренных народов Дальнего Востока: нанайцев, нивхов, якутов, эвенков и, возможно, айнов. Затем берём карту Приамурья и представляем её как мир дальневосточной сказки. К примеру, Амур мы хотим представить как мировую реку, которая соединяет пять миров: два верхних, два нижних и мир человечества. Допустим, в Охотском море поселим высшее божество мифологии нивхов, на Сахалине — высшее божество айнов и нивхов», — поделился Андрей Бережнов.