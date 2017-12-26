Аборигены Хабаровского края сделают настольную игру про Дальний Восток

Молодые представители коренных народов в Хабаровском крае выиграли президентский грант в размере больше 400 тысяч рублей. На эти деньги они хотят создать настольную игру для изучения национальных культур и истории освоения Дальнего Востока.

Обладателем гранта среди некоммерческих организаций стала Хабаровская краевая молодёжная общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Феникс Амура». Теперь им предстоит создать настольную стратегическую игру с ролевыми элементами.

«Такая необычная форма должна привлечь молодёжь и школьников к изучению культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Помочь в реализации проекта нам обещала хабаровская студия разработки настольных игр “Тигриный угол”. Предварительно хотим сделать 100 экземпляров такой игры и раздать её в школы Хабаровского края. Для разработки задействуем опытных программистов, которые проработают логику игры, дизайнеров. Затем протестируем её и выпустим в свет. Все члены команды — опытные люди, поэтому наработка материала займёт всего несколько месяцев», — рассказал президент «Феникса Амура» Виктор Шиляев.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития России, основа будущей игры готова — она называется «Серебряное копьё», её разработкой занялись Алексей Терещенко и Андрей Бережнов. По его мнению, «настолка» может и должна стать полноценным учебным пособием, с помощью которого ученики будут изучать историю родного края.