В сёлах Хабаровского края звонки с таксофонов станут бесплатными

Источник: Хабаровский край сегодня

С нового года жители отдалённых сёл смогут звонить с универсальных таксофонов бесплатно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Такое решение приняло руководство «Ростелекома» — единой компании-оператора, которая обслуживает 148 тысяч телефонных будок по всей стране. Сейчас для звонка с таксофона необходимо купить на почте специальную карточку. Бесплатно доступны звонки только в экстренные службы.

«Наша компания сделала ещё один шаг, чтобы повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны, — приводит слова президента “Ростелекома” Михаила Осеевского пресс-служба компании. — И ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонную карту. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, многим сельским жителям отмена тарификации не только поможет сэкономить, но и сберечь время».

Сейчас в одном только Хабаровском крае действуют около 600 таксофонов. Установлены они главным образом в отдалённых таёжных посёлках, где долгое время не было сотовой связи.

«На самом деле услугой таксофонов люди пользуются. Теперь редко, но пользуются. До сих пор остаются некоторые сёла, где нет никакой другой альтернативной связи таксофонам. Поэтому позвонить бывает очень сложно. В зоне нашей ответственности есть село, где живут староверы. Они даже электричеством не пользуются. Но у них стоит таксофон. И в случае чего, когда у них возникает острая необходимость позвонить куда-то, они запускают дизель-генератор и делают вызов, — рассказал корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” начальник отдела эксплуатации технической инфраструктуры хабаровского филиала “Ростелекома” Алексей Лобов. — Сейчас доступность этой услуги соответствует тем показателям, которые нам Россвязь продиктовала. С учётом обнуления тарифов на местную связь, я думаю, таксофоны вновь будут пользоваться большей популярностью. Давно настало время сделать такие звонки бесплатными. Люди всё меньше пользуются этими аппаратами. А содержать за государственные деньги довольно много дорогостоящего оборудования и не использовать его, это как-то не совсем правильно. Во время наводнения 2013 года наш филиал сделал все звонки с таксофонов бесплатными, приравняв все вызовы к экстренным».



Таксофоны в отдалённых поселениях края начали устанавливать в 2010 году. Тогда они дали возможность жителям глубинки быть на связи (ведь в то время о сотовых и проводных телефонах там могли только мечтать). Правда операторами оборудования становились небольшие фирмы, которые очень плохо следили за оборудованием.

А в некоторых посёлках, по словам Алексея Лобова, такие мелкие операторы устанавливали таксофоны только на бумаге, получая бюджетные деньги за красивые отчёты. Сейчас по всей стране действует единый оператор универсальной связи. Минимальная доля работающих ежедневно аппаратов установлена не меньше 95%. Однако в связи с приходом даже в глухие сёла сотовой связи, необходимость в таксофонах определённо сошла на нет.

«Никто у нас теперь таксофоном не пользуется, стоит мёртвым грузом, уже года два как все жители обзавелись сотовыми телефонами и звонят по ним», — рассказал бывший глава удэгейского села Гвасюги в районе имени Лазо Сергей Сусликов.

«Без сотовой связи в Хабаровском крае остаются только ну очень маленькие сёла, где население намного меньше ста человек, — добавил в разговоре с корреспондентом ИА “Хабаровский край сегодня” заместитель министра информационных технологий и связи региона Дмитрий Стремилов. — Даже в таком очень труднодоступном посёлке как Аим Аяно-Майского района стоит микробазовая станция сотовой связи. Поэтому таксофоны целесообразно сохранить только в очень маленьких отдаленных поселениях, куда сотовую связь тянуть просто нецелесообразно».