Ограничено движение общественного транспорта на автодороге Хабаровск — Лидога
Ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий.
Ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий.
Хабаровск, 26 декабря, AmurMedia.
Введено временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в направлении Хабаровск — с. Лидога — рп. Ванино с подъездом к
В связи с неблагоприятными
Напомним, по Дальневосточного УГМС с выходом глубокого циклона с 26 по 28 декабря ожидается ухудшение погоды. В центральных и северных районах (Советско — Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском) снег, местами сильный, метель. Усиление ветра 26 и ночью 27 декабря на побережье Татарского пролива 25−30 м/с, по долинам рек 18−23 м/с.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте крайне аккуратны на дорогах Хабаровского края, не пренебрегайте безопасностью.