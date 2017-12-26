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04:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ограничено движение общественного транспорта на автодороге Хабаровск — Лидога

Ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 декабря, AmurMedia.

Введено временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в направлении Хабаровск — с. Лидога — рп. Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре на участке с. Лидога — рп. Ванино, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанныхми с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда, стихийных явлений, при которых движение автобусов, осуществляющих перевозки, сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан (пассажиров), введено временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в направлении г. Хабаровск — с. Лидога — рп. Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке с. Лидога — рп. Ванино.

Данное ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий.

Напомним, по Дальневосточного УГМС с выходом глубокого циклона с 26 по 28 декабря ожидается ухудшение погоды. В центральных и северных районах (Советско — Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском) снег, местами сильный, метель. Усиление ветра 26 и ночью 27 декабря на побережье Татарского пролива 25−30 м/с, по долинам рек 18−23 м/с.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте крайне аккуратны на дорогах Хабаровского края, не пренебрегайте безопасностью.

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