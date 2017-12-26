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04:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Варламов составил рейтинг городов России: Владивосток на 25-ом месте, Хабаровск на 6-ом

Известный российский блогер отметил природную красоту столицы Приморья, но посоветовал навести порядок с общественным транспортом.

Источник: Reuters

Владивосток, 26 декабря, PrimaMedia.

Известный в России блогер и предприниматель Илья Варламов на своей странице в Живом Журнале опубликовал рейтинг городов России, основанный на его личных предпочтениях. Владивосток в нем расположился на 25 месте, а вот Хабаровск занял одну из верхних строчек — шестую. Всего в рейтинг вошло 55 городов, сообщает ИА PrimaMedia.

В примечании про Владивосток Варламов написал: «Рельеф, океан и мосты. Навести бы порядок с общественным транспортом». А вот столице Дальнего Востока — Хабаровска — блогер рассыпался в комплиментах. «Настоящее открытие! Хорошо сохранившийся исторический центр, троллейбус в аэропорт и Амур. Город с 5000-рублевой купюры не может быть плохим», — заявил Варламов.

Тем не менее, столица Приморья по крайней мере не попала в список, где были отмечены города, в которых бы блогер не хотел бы жить. Первые строчки рейтинга заняли Севастополь, Псков и Геленджик, а замкнули список Махачкала, Йошкар-Ола и Адлер.

Отметим, что годом ранее Владивосток в рейтинге Варламова занимал 21 место, а Хабаровск пятое.

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