ЖКХ, бензин, табак — что ещё станет дороже для хабаровчан в 2018-ом

Источник: Reuters

Новый, 2018 год принесет в том числе рост акцизов и некоторых обязательных платежей. Подорожают, например, табачные изделия и услуги ЖКХ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РБК.

Автомобили

С 1 января начнет действовать новая дифференциация акцизных ставок на автомобили мощностью от 150 л.с. Сейчас для них действует единый сбор 420 рублей за 1 л.с.

За 1 л.с. акциз составит:

437 рублей — 150−200 л.с.

714 рублей — 201−300 л.с.

1218 рублей — 301−400 л.с.

1260 рублей — 401−500 л.с.

1302 рублей — более 500 л.с.

Таким образом, акциз на автомобиль вырастет в зависимости от его мощности:

150−200 л.с. — на 2,5−3,4 тыс рублей

201−300 л.с. — на 59−88 тыс рублей

301−400 л.с. — на 240−319 тыс рублей

401−500 л.с. — 337−420 тыс рублей

более 500 л.с. — на 442 тыс рублей.

Также на рост отпускных цен на новые автомобили может повлиять планируемое повышение утилизационного сбора на 15%. Если изменения, разработанные Минфином, примут, то сбор для автомобилей увеличится в зависимости от объема двигателя:

от 1 л — на 6,6 тыс рублей

от 2 л — на 12,6 тыс рублей

от 3 л — на 17,2 тыс рублей

от 3,5 л — на 27,2 тыс рублей.

Это повышение коснется импортных автомобилей, уточняет издание.

Топливо

В наступающем году акцизы на бензин увеличатся дважды. С января налог составит 11 213 рублей за тонну, с июля — 11 892 рублей за тонну. Таким образом, акциз с каждого литра вырастет на 50 копеек в начале года и еще на 50 копеек летом.



Розничная цена бензина при этом вырастет примерно на 1,18 рублей на литр с учетом НДС.

Табачные изделия

Цены на сигареты будут расти из-за планового повышения акцизов.

Акциз на сигареты и папиросы в следующем году вырастет на 10% с 1 июля, прирост составляет около 3,12 рублей с каждой пачки.

С 1 января увеличатся акцизы на сигары с 171 до 188 рублей за штуку, на сигариллы — с 2428 до 2671 рублей за 1 тыс штук, а на табак вырастут с 2520 до 2772 рублей за 1 кг. Вырастет размер акциза и на электронные сигареты и вейпы (с 40 до 44 рублей за штуку) и табак, предназначенный для потребления путем нагревания (с 4800 до 5280 руб за 1 кг).

Налог на имущество

Осенью владельцы квартир получат платежки, в которых сумма налога снова будет выше, чем годом ранее. Если налог за 2015 год рассчитывался как 20% платежа исходя из кадастровой стоимости и 80% — из инвентаризационной, за 2016 год — как 40% платежа исходя из кадастровой стоимости и 60% — из инвентаризационной, то по итогам 2017 года пропорция составит уже 60 на 40%.



Замена инвентаризационной стоимости кадастровой для целей налогообложения происходит постепенно, в течение пяти лет, вплоть до 2020 года. Инвентаризационная стоимость рассчитывается Бюро технической инвентаризации (БТИ) на основании первичной стоимости с учетом степени износа жилплощади. Кадастровая же стоимость максимально приближена к рыночной и обычно значительно выше инвентаризационной стоимости жилья.



Насколько увеличится в итоге сумма налога к уплате, зависит от разницы инвентаризационной и кадастровой стоимости в случае каждой отдельной жилплощади. Кадастровая стоимость квартиры в отдельных случаях может отличаться от инвентаризационной в пять, десять и даже 15 раз в зависимости от рыночной привлекательности жилого помещения.



При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости законодательством предусмотрены вычеты. Владельцы комнат могут не платить налог со стоимости 10 кв метров, владельцы квартир — 20 кв метров, а владельцы домов — 50 кв метров. Налогооблагаемая база будет уменьшена на соответствующую сумму автоматически, никаких заявлений владельцу жилплощади подавать не нужно.

ЖКХ