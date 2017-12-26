Сегодня в Красноярске откроется главная городская елка

Новогодний праздник для красноярцев начнётся уже в 17.00 с детской музыкально-игровой программы. В 18.00 с наступающим Новым годом красноярцев поздравит мэр Сергей Ерёмин.

Главная тема ледового городка на острове Татышев в этом году — «Сибирская сказка». Особенностью ледовой архитектуры острова является аллея, посвящённая Чемпионату мира по футболу. Напомним, что по доброй традиции открытие главной городской ёлки проходит при поддержке мецената, Почётного гражданина города Красноярска Хазрета Меджидовича Совмена.