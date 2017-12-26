Сегодня в Красноярске откроется главная городская елка
Сегодня, 26 декабря, в 18.00 состоится открытие главной городской ёлки на острове Татышев.
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Сегодня, 26 декабря, в 18.00 состоится открытие главной городской ёлки на острове Татышев.
Новогодний праздник для красноярцев начнётся уже в 17.00 с детской
Главная тема ледового городка на острове Татышев в этом году — «Сибирская сказка». Особенностью ледовой архитектуры острова является аллея, посвящённая Чемпионату мира по футболу. Напомним, что по доброй традиции открытие главной городской ёлки проходит при поддержке мецената, Почётного гражданина города Красноярска Хазрета Меджидовича Совмена.
Сразу после официального открытия гостей ждёт фейерверк. Продолжится праздник концертной программой лучших вокальных и танцевальных коллективов города.