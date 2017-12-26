Надю Пыжову похоронят сегодня в Волочаевке
Следствие продолжается, причина трагедии не установлена.
Следствие продолжается, причина трагедии не установлена.
Сегодня в Еврейской автономной области на кладбище поселка Волочаевка пройдут похороны трёхлетней Нади Пыжовой.
Девочка пропала 13 июня 2017 года, её поиски вели спасатели, полиция и добровольцы и после многомесячных прочесываний местности нашли останки в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка, в высокой траве недалеко от водоема, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Следствие по этому делу продолжается и на сегодняшний день причина трагедии не установлена, — говорит старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЕАО Алина Афанасьева.
Тело ребёнка удалось найти только 7 октября,