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04:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Надю Пыжову похоронят сегодня в Волочаевке

Следствие продолжается, причина трагедии не установлена.

Сегодня в Еврейской автономной области на кладбище поселка Волочаевка пройдут похороны трёхлетней Нади Пыжовой.

Девочка пропала 13 июня 2017 года, её поиски вели спасатели, полиция и добровольцы и после многомесячных прочесываний местности нашли останки в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка, в высокой траве недалеко от водоема, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Следствие по этому делу продолжается и на сегодняшний день причина трагедии не установлена, — говорит старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЕАО Алина Афанасьева.

Напомним, о пропаже ребёнка в полицию сообщили соседи семьи Пыжовых, самой матери во время происшествия в доме не было. Старшие дети заметили, что Нади давно не видно, и спросили у односельчан, не видели ли они их сестру. Взрослые сообщили о происшествии спасателям и в УМВД. В поисках ребёнка участвовали более 100 человек, были задействованы спасатели с собаками, операторы беспилотных летательных аппаратов, водолазы.


Тело ребёнка удалось найти только 7 октября, эксперты-криминалисты из Хабаровска провели исследование и установили, что найденные останки принадлежат пропавшей девочке.

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