Надю Пыжову похоронят сегодня в Волочаевке

Сегодня в Еврейской автономной области на кладбище поселка Волочаевка пройдут похороны трёхлетней Нади Пыжовой. Девочка пропала 13 июня 2017 года, её поиски вели спасатели, полиция и добровольцы и после многомесячных прочесываний местности нашли останки в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка, в высокой траве недалеко от водоема, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Следствие по этому делу продолжается и на сегодняшний день причина трагедии не установлена, — говорит старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЕАО Алина Афанасьева.