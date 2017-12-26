А избы все горят. Как кузбассовцам обезопасить свои дома?
За последнюю неделю в Кузбассе произошёл 41 пожар. 24 случились в частном секторе
За последнюю неделю в Кузбассе произошёл 41 пожар. 24 случились в частном секторе
По данным областного ГУ МЧС, количество пожаров еженедельно находится примерно на одном уровне — 40−45 случаев. Только за одну прошедшую неделю огонь принёс кузбассовцам ущерб в общей сложности на 800 тыс. руб. Больше половины пожаров можно было предотвратить, если бы жители частных домов внимательнее следили за состоянием своих печей.
«Пожарная» традиция.
Зимой дома горят особенно часто. Например, 11 декабря в Кемерове
Котлы не спасут.
В конце ноября на пожаре в частном доме в Прокопьевске погиб 33-летний мужчина. Дом загорелся, потому что из печи вылетела искра, когда хозяин спал. В конце ноября следователи передали в суд уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Берёзовского. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему знакомому и трёхлетнему сыну. Женщина знала, что в печи есть щели, но затопила её и оставила без присмотра на ночь. Пожара не произошло, но мужчина и ребёнок задохнулись от угарного газа. Ещё трое детей, находившихся той ночью в доме, попали в больницу. Чтобы предотвратить гибель людей, спасатели советуют: ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Как объясняет заместитель начальника отдела пожарного надзора по Новокузнецку и Новокузнецкому району Михаил Кривошеев, спасти дом от пожара может только собственная внимательность. «Печи и дымоходы к отопительному сезону нужно подготавливать, при необходимости ремонтировать. Далеко не во всех сёлах и частном секторе городов есть возможность подключения к централизованному отоплению. Некоторые люди ставят газовые и электрические котлы, но это тоже не гарантирует безопасности. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что граждане не придерживаются инструкций по эксплуатации котлов, неправильно выбирают топливо. Когда мы анализируем ситуации и определяем причины пожаров, часто оказывается, что котёл топили не той маркой угля. Вместо бурого угля, например, использовали каменный, который имеет более высокую температуру горения», — объясняет специалист.