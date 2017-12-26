А избы все горят. Как кузбассовцам обезопасить свои дома?

По данным областного ГУ МЧС, количество пожаров еженедельно находится примерно на одном уровне — 40−45 случаев. Только за одну прошедшую неделю огонь принёс кузбассовцам ущерб в общей сложности на 800 тыс. руб. Больше половины пожаров можно было предотвратить, если бы жители частных домов внимательнее следили за состоянием своих печей.

«Пожарная» традиция.

Зимой дома горят особенно часто. Например, 11 декабря в Кемерове из-за печки загорелся сначала жилой дом, а потом огонь перебросился на гараж и баню. А в Междуреченске в тот же день загорелась баня, а от неё — сарай и другие надворные постройки."Чаще всего причиной становится неправильное устройство печи, прогары, трещины на плите и колоснике, — комментирует ситуацию государственный инспектор по пожарному надзору по гг. Кемерово, Берёзовский и Кемеровскому р-ну Лариса Здесенкова. — Мы неслучайно советуем регулярно белить и штукатурить и саму печь, и трубу: делая это, вы сразу увидите все щели. У нас было много случаев, когда жители пытались растопить печь, например, бензином и другими горючими жидкостями. Результат — граждане просто лишались своего дома, а то и жизни. Бывает, что над печью сушат бельё, дрова, а рядом с ней ставят уголь. Это тоже опасно, потому что даже один выпавший уголёк может спровоцировать пожар. Также причиной пожара становится горячая зола, которую жители прямо из печи выбрасывают рядом с деревянными постройками. У нас был случай, когда бабушка высыпала золу рядом с сараем, где держала кур. В итоге сгорел и сарай, и птицы. Понятно, что для женщины это было большой бедой. Чтобы предотвратить пожар, лучше ведро поставить на время в снег, чтобы зола остыла".

Котлы не спасут.