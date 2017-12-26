Американца задержали за жалобы в «911» на маленьких моллюсков в ресторане

Источник: AP 2017

Инцидент произошел в городе Стюарт (штат Флорида). 51-летний Нельсон Агосто заказал в одном из ресторанов блюдо из морепродуктов, но увидев размер моллюсков, был крайне разочарован и обратился в полицию.

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«Он пожаловался, что моллюски, которых он ел, были такими маленькими, что за них не хотелось платить», — рассказал сержант Брайан Боссио.

Он отметил, что мужчина сначала пожаловался сотрудникам ресторана, после чего ему предоставили еще одну порцию блюда бесплатно.

Но Агосто всё равно показалось этого мало, и он снова позвонил в службу «911». Там ему посоветовали позвонить на полицейскую линию, которая не связана с чрезвычайными ситуациями.

Однако после этого мужчина еще дважды звонил в «911». Первый раз он заявил, что забыл номер, который ему дали, второй раз заверял диспетчера, что не смог дозвониться по продиктованному ему телефону.