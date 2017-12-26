Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против рубки елок на Новый год

Источник: IrkutskMedia.ru

Модель из Иркутска Лиана Клевцова в очередной раз разделась перед камерами. В этот раз девушка призвала общественность не рубить елки на Новый год. Модель опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фото и видео в стиле «ню», показав как можно встретить праздники, сохранив деревья живыми. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Для того чтобы создать новогоднее настроение, необязательно рубить деревья. Лучше нарядить живую ель. А для дома рынок заполнен искусственными красавицами на любой вкус и кошелек. Наш регион и так ежегодно страдает от лесных пожаров, теряя тысячи га драгоценных деревьев, которые являются “легкими” планеты. Поэтому мы на собственном примере решили показать, как красиво и ярко можно встретить новогодние праздники, сохранив деревья живыми», — сказала Лиана Клевцова.

Отметим, что модель снялась полностью обнаженной в лесу, при том, что на улице сейчас в среднем -15°С.

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Напомним, модель Лиана Клевцова известна своими акциями протеста. Девушка выкладывает свои обнаженные фотографии с различными общественными призывами более 2,5 лет. Она протестовала против цен на бензин и проезд в общественном транспорте, выступала в поддержку водителей большегрузов и выпускников вуза, против цензуры в Facebook, а также против убийства животных на мех и кожу.