Голая модель из Иркутска Лиана Клевцова выступила против рубки елок на Новый год
Девушка показала, как можно встретить праздники и при этом сохранить деревья живыми.
Девушка показала, как можно встретить праздники и при этом сохранить деревья живыми.
Модель из Иркутска Лиана Клевцова в очередной раз разделась перед камерами. В этот раз девушка призвала общественность не рубить елки на Новый год. Модель опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фото и видео в стиле «ню», показав как можно встретить праздники, сохранив деревья живыми. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Для того чтобы создать новогоднее настроение, необязательно рубить деревья. Лучше нарядить живую ель. А для дома рынок заполнен искусственными красавицами на любой вкус и кошелек. Наш регион и так ежегодно страдает от лесных пожаров, теряя тысячи га драгоценных деревьев, которые являются “легкими” планеты. Поэтому мы на собственном примере решили показать, как красиво и ярко можно встретить новогодние праздники, сохранив деревья живыми», — сказала Лиана Клевцова.
Отметим, что модель снялась полностью обнаженной в лесу, при том, что на улице сейчас в среднем -15°С.
Напомним, модель Лиана Клевцова известна своими акциями протеста. Девушка выкладывает свои обнаженные фотографии с различными общественными призывами более 2,5 лет. Она протестовала против цен на бензин и проезд в общественном транспорте, выступала в поддержку водителей большегрузов и выпускников вуза, против цензуры в Facebook, а также против убийства животных на мех и кожу.
В конце октября девушка опубликовала в соцсетях коллаж и видео, посвященные столетию Октябрьской Революции 1917 года. На коллаже она сфотографирована в образах революционерки 20 века и раздетой современной девушки.