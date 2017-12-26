За неделю на горячую линию Минэкологии края поступило более 130 звонков



По результатам замеров обнаружены превышения в пределах 1−2 ПДК по диоксиду азота. По словам специалистов, концентрация этого вещества в воздухе связана с прохождением отопительного сезона и влиянием автотранспорта. Кроме того, в течение всей недели автоматизированный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха в микрорайоне Северный фиксировал превышения по сероводороду в пределах 2−3 ПДК. Также, по состоянию на сегодняшний день, превышения по сероводороду зафиксировал пост в микрорайоне Солнечный в пределах 7 ПДК.