За неделю на горячую линию Минэкологии края поступило более 130 звонков

По результатам замеров обнаружены превышения в пределах 1−2 ПДК по диоксиду азота. По словам специалистов, концентрация этого вещества в воздухе связана с прохождением отопительного сезона и влиянием автотранспорта. Кроме того, в течение всей недели автоматизированный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха в микрорайоне Северный фиксировал превышения по сероводороду в пределах 2−3 ПДК. Также, по состоянию на сегодняшний день, превышения по сероводороду зафиксировал пост в микрорайоне Солнечный в пределах 7 ПДК.
Исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования края дал поручение центру мониторинга при помощи эколаборатории провести отбор проб атмосферного воздуха у предприятий, в томе предельно допустимых выбросов которых имеется данное вещество. В соответствии с методикой отбор проб будет поведён с наветренной и подветренной сторон. Полученные материалы будут направлены в соответствующие контрольно-надзорные органы.
Всего за неделю специалисты и автоматические посты краевой наблюдательной сети произвели около 28 тыс. отборов проб воздуха. Анализ показал, что превышения показателей зафиксированы в 61 случае.
Полученные результаты замеров можно посмотреть на сайте краевого центра мониторинга.