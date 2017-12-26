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05:37 (мск), источник: НИА Красноярск

За неделю на горячую линию Минэкологии края поступило более 130 звонков

В период с 18 по 24 декабря 2017 года на телефон горячей линии министерства экологии и рационального природопользования края поступило более 130 звонков, в том числе только за воскресенье зарегистрировано 116 обращений жителей краевого центра. Горожане сообщали о неприятном запахе в воздухе и дымке. Передвижная эколаборатория выезжала 41 раз.


По результатам замеров обнаружены превышения в пределах 1−2 ПДК по диоксиду азота. По словам специалистов, концентрация этого вещества в воздухе связана с прохождением отопительного сезона и влиянием автотранспорта. Кроме того, в течение всей недели автоматизированный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха в микрорайоне Северный фиксировал превышения по сероводороду в пределах 2−3 ПДК. Также, по состоянию на сегодняшний день, превышения по сероводороду зафиксировал пост в микрорайоне Солнечный в пределах 7 ПДК.

Исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования края дал поручение центру мониторинга при помощи эколаборатории провести отбор проб атмосферного воздуха у предприятий, в томе предельно допустимых выбросов которых имеется данное вещество. В соответствии с методикой отбор проб будет поведён с наветренной и подветренной сторон. Полученные материалы будут направлены в соответствующие контрольно-надзорные органы.

Всего за неделю специалисты и автоматические посты краевой наблюдательной сети произвели около 28 тыс. отборов проб воздуха. Анализ показал, что превышения показателей зафиксированы в 61 случае.

Полученные результаты замеров можно посмотреть на сайте краевого центра мониторинга.

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