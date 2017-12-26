Реверсивное движение планируют открыть по путепроводу над железной дорогой в Мегете

Для открытия реверсивного движения легкового транспорта по автомобильному путепроводу через железную дорогу в пос. Мегет Ангарского городского округа до 31 декабря 2017 года планируется установить временное сооружение. А до 31 января 2018 года планируется провести комплексное обследование путепровода для определения дальнейших действий по устранению дефектов. Об этом 26 декабря 2017 года сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги со ссылкой на решения, принятые на выездном совещании на ст. Мегет, в котором участвовали заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков, первый заместитель мэра АГО Михаил Головко, руководители соответствующих железнодорожных служб и предприятий.