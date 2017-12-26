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05:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Реверсивное движение планируют открыть по путепроводу над железной дорогой в Мегете

Выездное совещание по вопросу открытия движения через путепровод состоялось на станции Мегет.

Для открытия реверсивного движения легкового транспорта по автомобильному путепроводу через железную дорогу в пос. Мегет Ангарского городского округа до 31 декабря 2017 года планируется установить временное сооружение. А до 31 января 2018 года планируется провести комплексное обследование путепровода для определения дальнейших действий по устранению дефектов. Об этом 26 декабря 2017 года сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги со ссылкой на решения, принятые на выездном совещании на ст. Мегет, в котором участвовали заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков, первый заместитель мэра АГО Михаил Головко, руководители соответствующих железнодорожных служб и предприятий.

Как отметил Александр Парщиков, ВСЖД продолжает оказывать содействие в решении вопроса с реконструкцией путепровода, движение поездов скорректировано таким образом, чтобы у подрядчика была возможность проводить ремонтные работы.

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