Реверсивное движение планируют открыть по путепроводу над железной дорогой в Мегете
Выездное совещание по вопросу открытия движения через путепровод состоялось на станции Мегет.
Выездное совещание по вопросу открытия движения через путепровод состоялось на станции Мегет.
Для открытия реверсивного движения легкового транспорта по автомобильному путепроводу через железную дорогу в пос. Мегет Ангарского городского округа до 31 декабря 2017 года планируется установить временное сооружение. А до 31 января 2018 года планируется провести комплексное обследование путепровода для определения дальнейших действий по устранению дефектов. Об этом 26 декабря 2017 года сообщает
Как отметил Александр Парщиков, ВСЖД продолжает оказывать содействие в решении вопроса с реконструкцией путепровода, движение поездов скорректировано таким образом, чтобы у подрядчика была возможность проводить ремонтные работы.