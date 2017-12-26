Главврач Центра СПИД в Иркутске поблагодарила губернатора региона за поддержку борьбы с ВИЧ

Источник: РИА "Новости"

«Мы выражаем признательность главе региона, во-первых, за его активную гражданскую позицию. Без его личного содействия майский велопробег “Красная лента” в рамках всероссийской акции “Стоп ВИЧ/СПИД” мог бы просто не состояться в том виде, в каком он был, — сказала Юлия Плотникова. — Многое, что делает наше областное руководство, остаётся невидимым для большинства жителей региона. Но это не значит, что работа не ведётся. Без активной помощи Сергея Георгиевича борьба с ВИЧ-инфекцией не смогла бы продвинуться на тот уровень, где она находится сейчас».

Напомним, в 2017 году Иркутский центр СПИД был признан лучшим профильным учреждением в стране. Именно в Иркутской области сейчас производятся лекарства так называемой первой схемы лечения, которые назначают новым больным во всей стране. Препараты антиретровирусной терапии изготавливают на заводах в Иркутске и в Шелехове. Замещение дорогих импортных медикаментов позволило удешевить лечение новых больных примерно до 17 тыс. рублей в год.

Одним из самых значительных успехов в борьбе с социально значимым недугом в Прибайкалье в 2017 году стало заметное снижение доли вертикальной передачи вируса иммунодефицита от матери ребёнку до уровня 1,2%.

Ранее письмо с признательностью главе региона отправил главный специалист Минздрава РФ по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, руководитель научно-практического Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин. Комментируя письмо главного специалиста по ВИЧ в РФ, глава региона отметил высокие возможности развития Иркутской области как места, где эффективнее всего лечат и предотвращают ВИЧ-инфекцию и в дальнейшем.

«Иркутская область из региона-аутсайдера в вопросах ВИЧ-инфекции становится флагманом борьбы с этим опасным недугом. У нас есть значительный потенциал в корне изменить ситуацию с распространением ВИЧ. Мы рады, что усилия, предпринимаемые в нашем регионе для противостояния болезни, вызываемой вирусом иммунодефицита человека, не остались незамеченными, — сказал Сергей Левченко. — Проблема ВИЧ-инфекции не нова, она накапливалась годами. Чтобы избавиться от неё, нам нужно упорно работать. Это не только дело медицины и некоммерческих организаций. Прежде всего, нужна твёрдая политическая воля и желание действовать со стороны властей всех уровней и ветвей, со стороны органов образования, руководителей предприятий и профсоюзов. Эти цели уже обозначены в государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции до 2020 года и последующий период».

По словам врачей, Сергей Левченко стал первым из последних пяти губернаторов Прибайкалья, коснувшихся в официальной речи темы ВИЧ-инфекции.