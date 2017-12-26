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05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дирекция «Столбов» просит включить заповедник в границы Красноярска

Сейчас часть заповедника находится в Березовском районе.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Заповедник «Столбы» попросил включить себя в границы Красноярска, а не Березовского района. Присоединение к городу могло бы решить ряд проблем в заповеднике. Открытое письмо было опубликовано на сайте «Столбов».

«Изменение границ между муниципальными образованиями в крае никак не повлияет на изменение категории земель заповедника — они останутся федеральными землями особо охраняемых природных территорий, с действующим строжайшим режимом использования», — говорится в сообщении.

Свою просьбу сотрудники заповедника аргументируют так: ежегодно заповедник посещают около 550 тысяч человек. Нередко туристы получают травмы. Так как «Столбы» относятся к Березовскому району, то и машины скорой помощи приезжают из муниципалитета. Кроме того, проблемы возникают из-за лесных пожаров. Причина такая же — пожарные машины едут в заповедник из Березовки, а это гораздо дольше, чем из Красноярска.

Решение о включении туристической зоны в границы краевого центра позволит оперативно решать вопросы, связанные с незаконной застройкой «Столбов».

В письме говорится, что эту проблему поднимали еще в прошлом году на комитете Заксобрания. Тогда красноярскому Горсовету и Березовскому райсовету предложили оформить заявку и подать ее в ЗС, но дело так и не продвинулось.

«К сожалению, проблема пересмотра схемы территориального планирования туристско-экскурсионного района до сих пор остается нерешенной, и любимое место отдыха красноярцев де-факто находится в черте Красноярска, а де-юро по-прежнему относится к Березовскому району», — подытожили в заповеднике.

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