Дирекция «Столбов» просит включить заповедник в границы Красноярска

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Заповедник «Столбы» попросил включить себя в границы Красноярска, а не Березовского района. Присоединение к городу могло бы решить ряд проблем в заповеднике. Открытое письмо было опубликовано на сайте «Столбов».

«Изменение границ между муниципальными образованиями в крае никак не повлияет на изменение категории земель заповедника — они останутся федеральными землями особо охраняемых природных территорий, с действующим строжайшим режимом использования», — говорится в сообщении.

Свою просьбу сотрудники заповедника аргументируют так: ежегодно заповедник посещают около 550 тысяч человек. Нередко туристы получают травмы. Так как «Столбы» относятся к Березовскому району, то и машины скорой помощи приезжают из муниципалитета. Кроме того, проблемы возникают из-за лесных пожаров. Причина такая же — пожарные машины едут в заповедник из Березовки, а это гораздо дольше, чем из Красноярска.

Решение о включении туристической зоны в границы краевого центра позволит оперативно решать вопросы, связанные с незаконной застройкой «Столбов».

В письме говорится, что эту проблему поднимали еще в прошлом году на комитете Заксобрания. Тогда красноярскому Горсовету и Березовскому райсовету предложили оформить заявку и подать ее в ЗС, но дело так и не продвинулось.