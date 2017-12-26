Десятки бездомных Находки переберутся под крышу бывшего детсада

Свой приют для бездомных людей скоро появился в одном из крупных городов Приморского края — Находке. Первые шаги по оказанию помощи бомжам сделаны на этой неделе, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В Находке начался первый этап создания приюта для бездомных людей. Депутатский корпус поддержал решение администрации города о выделении помещения в безвозмездное пользование местной епархии РПЦ сроком на пять лет — при условии, что здание на улице Садовой используют исключительно для приюта и оказания безвозмездной помощи людям без определённого места жительства. По мнению депутатов думы Находкинского городского округа создание в Находке приюта для бездомных является необходимым и важным социальным шагом. Бездомных в Находке — несколько десятков человек, и жители города регулярно пишут обращения народным избранникам с просьбой помочь и приютить несчастных.

«Надеюсь, что у бездомных, многие из которых раньше просили милостыню на улицах города и жили в теплотрассах, кроме крыши над головой появится уже в будущем году перспектива трудоустройства. Известно, что лишь небольшой процент людей с улицы возвращается к нормальной жизни, но если созданный приют поможет хотя бы одному человеку, или нескольким, найти работу или потерянных родственников — для нас это уже показатель правильности принятого решения», — рассказала заместитель председателя Думы Находкинского городского округа Татьяна Белоногова.

Приют разместится в помещении бывшего детского сада по адресу Садовая 17. После закрытия дошкольного учреждения там долгое время действовала религиозная организация, помогавшая наркоманам вернуться к жизни. Помещение рассчитано на проживание примерно 25 — 30 человек.

«Мы уже сегодня оказываем помощь и принимаем здесь бездомных Находки. Они размещаются здесь на ночлег и получают горячую пищу. Сегодня их 18 человек. И содержатся эти люди лишь на пожертвования прихожан. Буквально вчера на благотворительной ярмарке, организованной Находкинской епархией, удалось выручить порядка 14 тысяч рублей — этого хватит лишь на закупку дров и продуктов для приюта. Главная наша задача — помочь обездоленным людям заново научиться жить в обществе», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» представитель Находкинской епархии отец Георгий.

Несмотря на большое желание ускорить создание приюта, предстоит ещё много работы. Чиновники администрации Находкинского городского округа совместно с представителями городской больницы и епархии решают, как будет работать приют, учитывая, что это негосударственный центр реабилитации бездомных. Пока разрабатывают и механизм восстановления документов. Неясен вопрос организации медосмотров обитателей приюта: всем им необходимо сдавать многочисленные анализы.