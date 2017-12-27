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01:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как фото принцев поможет матери-одиночке оплатить образование дочери

Жительница графства Норфолк неожиданно для себя оказалась в центре внимания мировых СМИ: ее снимок королевской семьи, приехавшей на рождественскую службу, был перепечатан сотни раз. Как ей удалось сделать такую роскошную фотографию?

Эта фотография членов королевской семьи попала во многие издания и смело может считаться самым растиражированным снимком рождественского дня.

Автор фото, которому позавидует любой профессиональный фотограф, — 39-летняя жительница графства Норфолк Карен Анвил, которая надеется на вырученные за снимок деньги оплатить университет своей дочери.

Меган Маркл приехала на рождественскую службу с королевской семьей Влюбленный принц: фото помолвки принца Гарри и Меган Маркл.

Карен рассказала, что ее 17-летняя дочь Рейчел однажды выразила желание в Рождество съездить в церковь Марии Магдалены в личном поместье королевы в Сандрингеме и посмотреть на королевскую семью, которая традиционно приезжает туда на праздничную службу.

В этом году Карен выполнила просьбу дочери и неожиданно для себя оказалась в центре внимания ведущих мировых средств массовой информации.

Сначала она разместила снимок у себя в «Твиттере», и он быстро набрал четыре тысячи лайков. Затем на протяжении нескольких часов ей звонили из различных изданий с просьбой разрешить опубликовать фотографию.

«Сначала я говорила: конечно, берите. Я не разбираюсь в тонкостях», — рассказала Карен.

Но вскоре, по ее словам, пользователи «Твиттера» подсказали ей, что она должна заявить свои авторские права на снимок и брать плату за его использование.

«Я не люблю играть на том, что я мать-одиночка, но это действительно так. Я работаю на двух работах и горжусь этим. И если мне выпала возможность отложить деньги на обучение дочери в университете — это же потрясающе», — говорит Карен Анвил.

Многие спрашивают Карен, как же ей удалось заставить герцогиню Кембриджскую и принца Гарри посмотреть в камеру?

«Я по натуре хохотушка, а тут я к тому же была вместе с дочкой, эмоции просто переполняли. Я прокричала им “с Рождеством”. Вела себя очень шумно — как дурочка. Так ведут себя девочки-фанатки. Зато они посмотрели в мою сторону», — рассказала женщина.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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