Какие улицы перекроют в Красноармейском районе Волгограда на Новый год?
Ряд дорог станет недоступен для водителей 30 и 31 декабря, а также 1 января.
Ряд дорог станет недоступен для водителей 30 и 31 декабря, а также 1 января.
В Красноармейском районе Волгограда перекроют несколько крупных улиц в праздничные дни.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», 30 декабря с 13:00 до 16:00 и 31 декабря с 22:00 до 04:00 1 января будут перекрыты следующие дороги:
— Бульвара Энгельса от дома № 18 до дома № 2 по чётной стороне и от дома № 25 до дома № 9 по нечётной стороне.
— Проспект Героев Сталинграда (местный проезд) от дома № 21 до дома № 37.
— Улица Остравская в границах от дома № 2 до дома № 18.
Объехать перекрытые дороги можно будет по проспекту Героев Сталинграда.