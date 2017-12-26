Какие улицы перекроют в Красноармейском районе Волгограда на Новый год?

В Красноармейском районе Волгограда перекроют несколько крупных улиц в праздничные дни.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», 30 декабря с 13:00 до 16:00 и 31 декабря с 22:00 до 04:00 1 января будут перекрыты следующие дороги:

— Бульвара Энгельса от дома № 18 до дома № 2 по чётной стороне и от дома № 25 до дома № 9 по нечётной стороне.

— Проспект Героев Сталинграда (местный проезд) от дома № 21 до дома № 37.

— Улица Остравская в границах от дома № 2 до дома № 18.