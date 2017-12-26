Единая информационная система социального обеспечения начнет работать в Приангарье

Источник: AP 2017

Об этом 26 декабря 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова по итогам парламентских слушаний в комитете по социальной политике Совета Федерации, посвященных совершенствованию законодательства в сфере социальной поддержки населения.

Председатель комитета СФ Валерий Рязанцев подчеркнул, что использование современных компьютерных и телекоммуникационных средств для обработки, хранения и распространения социальной информации позволит повысить ее качество, точность, объективность и оперативность. Потребность в такой систематизации нормативных актов в системе социальной защиты назрела уже давно, и один из путей реализации этой задачи — кодификация. В ряде регионов уже приняты социальные кодексы.

«Единая государственная информационная система социального обеспечения позволит исключить дублирование предоставления мер социальной поддержки, оптимизировать процесс их администрирования и учета льготных категорий граждан, более точно планировать расходы бюджета на выполнение социальных обязательств, а также позволит гражданам иметь полную и достоверную информацию обо всех мерах социальной поддержки, право на которые они имеют», — подчеркнул Владимир Родионов.