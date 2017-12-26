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17:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Единая информационная система социального обеспечения начнет работать в Приангарье

С 1 января 2018 года в Иркутской области и на всей территории Российской Федерации начнет работать Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).

Источник: AP 2017

Об этом 26 декабря 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова по итогам парламентских слушаний в комитете по социальной политике Совета Федерации, посвященных совершенствованию законодательства в сфере социальной поддержки населения.

Председатель комитета СФ Валерий Рязанцев подчеркнул, что использование современных компьютерных и телекоммуникационных средств для обработки, хранения и распространения социальной информации позволит повысить ее качество, точность, объективность и оперативность. Потребность в такой систематизации нормативных актов в системе социальной защиты назрела уже давно, и один из путей реализации этой задачи — кодификация. В ряде регионов уже приняты социальные кодексы.

«Единая государственная информационная система социального обеспечения позволит исключить дублирование предоставления мер социальной поддержки, оптимизировать процесс их администрирования и учета льготных категорий граждан, более точно планировать расходы бюджета на выполнение социальных обязательств, а также позволит гражданам иметь полную и достоверную информацию обо всех мерах социальной поддержки, право на которые они имеют», — подчеркнул Владимир Родионов.

Министр сообщил, что на парламентских слушаниях также рассматривались инициированные президентом и принятые Государственной Думой законы об улучшении демографической ситуации: об ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка и о продлении программы материнского капитала до 2021 года. Первый будет касаться семей, у которых совокупный среднедушевой доход меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В другом законе речь идет о продлении программы материнского капитала еще на три года и о расширении сферы его применения. Теперь материнский капитал можно будет использовать для направления детей в возрасте до трех лет в ясли.

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