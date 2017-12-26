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17:29 (мск), источник: Вести - Пермь

Долгожданное расширение: В Перми реконструируют ул. Карпинского

Долгожданное расширение в 2018 году. Пермские власти приступят к реконструкции улицы Карпинского, на участке от улицы Свиязева до Советской армии.

Об этом изданию «Бизнес-класс» рассказал заместитель главы города Перми Анатолий Дашкевич. Проект реконструкции предусматривает расширение проезжей части, строительство тротуаров, обустройство освещения. Перекресток улиц Карпинского и Советской армии будет выполнен в виде широкого кольца.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: «Это позволит к моменту открытия нового зоопарка в микрорайоне Нагорный обеспечить транспортную доступность объекта, а также решит проблему выезда с улицы Карпинского, которая в последнее время очень активно застраивалась».

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