В Новокуйбышевске родился тысячный ребенок в 2017 году
Глава города поздравил родителей малыша в своём Твиттере.
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Глава города поздравил родителей малыша в своём Твиттере.
Сегодня, 26 декабря в Новокуйбышевске родился тысячный по счету за 2017 год ребенок. Им стал Андрей Григорьев, об этом сообщил в своем Твиттере глава города. Сергей Марков поздравил родителей ребёнка, а самому Андрею пожелал расти здоровым и счастливым.