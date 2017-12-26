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18:15 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске родился тысячный ребенок в 2017 году

Глава города поздравил родителей малыша в своём Твиттере.

Сегодня, 26 декабря в Новокуйбышевске родился тысячный по счету за 2017 год ребенок. Им стал Андрей Григорьев, об этом сообщил в своем Твиттере глава города. Сергей Марков поздравил родителей ребёнка, а самому Андрею пожелал расти здоровым и счастливым.

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