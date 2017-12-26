В Самаре автобусы № 45 начнут ходить чаще по утрам
Жители поселка Жигулевские сады, что в Красноглинском районе Самары, пожаловались на то, что 45-ые автобусы ходят очень редко по утрам.
Жители поселка Жигулевские сады, что в Красноглинском районе Самары, пожаловались на то, что 45-ые автобусы ходят очень редко по утрам.
Это единственный общественный транспорт, который заезжает в поселок, и его приходится ждать по полтора часа. Всего же по маршруту № 45 курсирует около 5−6 автобусов.
В департаменте транспорта Самары заверили жителей Жигулевских садов, что этот вопрос сейчас прорабатывают: вместе с перевозчиком ищут возможность увеличить количество автобусов этого маршрута по утрам. Ответ опубликован на официальном аккаунте департамента в Твиттере.