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18:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре автобусы № 45 начнут ходить чаще по утрам

Жители поселка Жигулевские сады, что в Красноглинском районе Самары, пожаловались на то, что 45-ые автобусы ходят очень редко по утрам.

Это единственный общественный транспорт, который заезжает в поселок, и его приходится ждать по полтора часа. Всего же по маршруту № 45 курсирует около 5−6 автобусов.

В департаменте транспорта Самары заверили жителей Жигулевских садов, что этот вопрос сейчас прорабатывают: вместе с перевозчиком ищут возможность увеличить количество автобусов этого маршрута по утрам. Ответ опубликован на официальном аккаунте департамента в Твиттере.

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