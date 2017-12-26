Надземный переход в районе курорта «Ангара» в Иркутске появится в феврале 2018 года
На объект выделят около 20 миллионов рублей.
На объект выделят около 20 миллионов рублей.
Для пешеходов строят надземный переход возле остановки курорт «Ангара» в Иркутске. Раньше там была простая «зебра», но
— Первая партия конструкций уже доставлена на строительную площадку, — сообщает
Переход планировали построить еще к середине декабря, но строительство затянулось. Причиной задержки стали технические недочеты в проекте, которые пришлось устранять. Теперь надземный пешеходный переход планируют достроить к февралю 2018 года.
Переход сделают доступным для инвалидов.