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17:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Надземный переход в районе курорта «Ангара» в Иркутске появится в феврале 2018 года

На объект выделят около 20 миллионов рублей.

Источник: пресс-служба администрации Иркутска

Для пешеходов строят надземный переход возле остановки курорт «Ангара» в Иркутске. Раньше там была простая «зебра», но из-за интенсивного движения и частых пробок приняли решение построить безопасный надземный переход. Основные опоры уже установлены, а в скором времени рабочие начнут монтировать пролеты.

— Первая партия конструкций уже доставлена на строительную площадку, — сообщает пресс-служба администрации Иркутска. — Монтировать пролеты будут преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению машин на этом участке дороги.

Переход планировали построить еще к середине декабря, но строительство затянулось. Причиной задержки стали технические недочеты в проекте, которые пришлось устранять. Теперь надземный пешеходный переход планируют достроить к февралю 2018 года.

Переход сделают доступным для инвалидов.

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