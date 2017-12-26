Ученые нашли способ продлить жизнь

Исследование длилось около двадцати лет. В течение этого времени ученые наблюдали за изменениями взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы. Эти показатели они сравнивали с уровнем смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в определенных регионах.