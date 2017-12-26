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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые нашли способ продлить жизнь

Американские ученые установили, что если снизить уровень загрязнения воздуха в мире, то длительность человеческой жизни увеличится.

Исследование длилось около двадцати лет. В течение этого времени ученые наблюдали за изменениями взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы. Эти показатели они сравнивали с уровнем смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в определенных регионах.

В ходе наблюдения было выявлено, что со снижением количества твердых частиц в воздухе, продолжительность жизни людей возрастала.

По мнению специалистов, загрязненный воздух не только сокращает человеческую жизнь, но и влияет на возможность заводить детей.

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