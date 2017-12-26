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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В ростовском аэропорту «Платов» открылась мультимедийная экспозиция

Уникальная мультимедийная экспозиция открыта в новом ростовском аэропорту «Платов».

Значимое для донского региона событие произошло во вторник, 26 декабря.

Как сообщили в правительстве региона, интерактивная выставка посвящена истории донского казачества. Теперь все желающие смогут увидеть пять площадок, «Война 1812 года», «Вольный юг», «Дон», «Сквозь века» и «Фрактальные проекты».

Пассажиры смогут не только погрузиться в композиции, но и даже сфотографироваться в исторических казачьих костюмах.

По мнению чиновников, гости донской столицы прямо в аэропорту смогут познакомиться по ближе с донской историей и историей казачества. А экспонаты, представленные на площадках будут интересны даже молодежи.

Напомним, аэропорт «Платов» был открыт меньше месяца назад. Это пока первый аэропорт, построенные с нуля в постсоветской истории.

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