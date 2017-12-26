В ростовском аэропорту «Платов» открылась мультимедийная экспозиция
Уникальная мультимедийная экспозиция открыта в новом ростовском аэропорту «Платов».
Уникальная мультимедийная экспозиция открыта в новом ростовском аэропорту «Платов».
Значимое для донского региона событие произошло во вторник, 26 декабря.
Как сообщили в правительстве региона, интерактивная выставка посвящена истории донского казачества. Теперь все желающие смогут увидеть пять площадок, «Война 1812 года», «Вольный юг», «Дон», «Сквозь века» и «Фрактальные проекты».
Пассажиры смогут не только погрузиться в композиции, но и даже сфотографироваться в исторических казачьих костюмах.
По мнению чиновников, гости донской столицы прямо в аэропорту смогут познакомиться по ближе с донской историей и историей казачества. А экспонаты, представленные на площадках будут интересны даже молодежи.
Напомним, аэропорт «Платов» был открыт меньше месяца назад. Это пока первый аэропорт, построенные с нуля в постсоветской истории.