Арест Байзаковой объяснили в суде
Известная своими откровенными фотографиями чемпионка Казахстана по тхэквондо, актриса, модель и блогер Айжан Байзакова удалила свою страницу в Instagram.
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Известная своими откровенными фотографиями чемпионка Казахстана по тхэквондо, актриса, модель и блогер Айжан Байзакова удалила свою страницу в Instagram.
Звезда соцсетей была арестована за мелкое хулиганство на трое суток.
Как объяснили Tengrinews.kz в суде, девушка, будучи ведущей вечера в ночном клубе, материлась и проводила конкурс на раздевание. Тем самым она проявила неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие.
Вину Байзакова признала полностью.