Арест Байзаковой объяснили в суде

Звезда соцсетей была арестована за мелкое хулиганство на трое суток.

Как объяснили Tengrinews.kz в суде, девушка, будучи ведущей вечера в ночном клубе, материлась и проводила конкурс на раздевание. Тем самым она проявила неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие.