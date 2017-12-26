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17:51 (мск), источник: Nur.kz

Арест Байзаковой объяснили в суде

Известная своими откровенными фотографиями чемпионка Казахстана по тхэквондо, актриса, модель и блогер Айжан Байзакова удалила свою страницу в Instagram.

Источник: Nur.kz

Звезда соцсетей была арестована за мелкое хулиганство на трое суток.

Как объяснили Tengrinews.kz в суде, девушка, будучи ведущей вечера в ночном клубе, материлась и проводила конкурс на раздевание. Тем самым она проявила неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие.

Вину Байзакова признала полностью.

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