В Воронеже детский сад в жилом массиве «Олимпийский» откроется в феврале 2018 года

Детский сад № 190 в жилом массиве «Олимпийский» в Воронеже примет детей в феврале 2018 года. В учреждении запланировали открыть 220 мест, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской администрации во вторник, 26 декабря.



Куратором детского сада станет руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова. Соответствующие документы опубликовали на сайте администрации. Как сообщили в пресс-службе воронежской мэрии, «идет процедура выкупа помещения у застройщика».

Об открытии дошкольного учреждения в жилом массиве стало известно в 2014 году. Три года ушло на «процедуры с документами».