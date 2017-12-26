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18:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже детский сад в жилом массиве «Олимпийский» откроется в феврале 2018 года

Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.

Детский сад № 190 в жилом массиве «Олимпийский» в Воронеже примет детей в феврале 2018 года. В учреждении запланировали открыть 220 мест, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской администрации во вторник, 26 декабря.

Куратором детского сада станет руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова. Соответствующие документы опубликовали на сайте администрации. Как сообщили в пресс-службе воронежской мэрии, «идет процедура выкупа помещения у застройщика».

Об открытии дошкольного учреждения в жилом массиве стало известно в 2014 году. Три года ушло на «процедуры с документами».

— Стало понятно, что у района есть перспективы развития, и детский сад необходим, — отметили в пресс-службе администрации.

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