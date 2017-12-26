В Воронеже детский сад в жилом массиве «Олимпийский» откроется в феврале 2018 года
Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.
Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.
Детский сад № 190 в жилом массиве «Олимпийский» в Воронеже примет детей в феврале 2018 года. В учреждении запланировали открыть 220 мест, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Куратором детского сада станет руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова. Соответствующие документы опубликовали на сайте администрации. Как сообщили в
Об открытии дошкольного учреждения в жилом массиве стало известно в 2014 году. Три года ушло на «процедуры с документами».
— Стало понятно, что у района есть перспективы развития, и детский сад необходим, — отметили в