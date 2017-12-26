В Узбекистане готовят новый механизм поступления в вузы

Источник: Sputnik

В будущем году впервые в истории страны вузы будут проводить тестовые испытания не в один день — 1 августа, а с 1 по 15 августа. При этом результаты планируется публиковать на следующий день после проведения экзаменов на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

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«Сейчас специалисты разрабатывают детальный механизм, который позволит понять, как равномерно распределить вузы по этим 15 дням. Есть предложение проводить экзамены не для отдельных вузов в определенные дни, а по направлениям обучения. Например, 1 августа будут сдавать все биологи, 2 — журналисты и так далее», — рассказал Sputnik представитель Государственного центра тестирования.

По его словам, пока окончательного решения по этому вопросу нет и, скорее всего, оно будет озвучено Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения ближе к маю будущего года. Это связано прежде всего с тем, заметил собеседник, что для начала необходимо утвердить квоты приема в каждый из вузов, подготовить прогноз по числу поступающих абитуриентов.

«После того как мы узнаем квоты и прогноз по абитуриентам можно будет приблизительно рассчитать нагрузку по каждому направлению обучения и по каждому вузу. В результате получиться общая картина и мы выберем максимально удобный вариант, с учетом того, что результаты необходимо будет публиковать уже на следующий день», — отметил собеседник.