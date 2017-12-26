В Узбекистане готовят новый механизм поступления в вузы
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане продолжается разработка нового механизма поступления в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане продолжается разработка нового механизма поступления в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В будущем году впервые в истории страны вузы будут проводить тестовые испытания не в один день — 1 августа, а с 1 по 15 августа. При этом результаты планируется публиковать на следующий день после проведения экзаменов на официальном
«Сейчас специалисты разрабатывают детальный механизм, который позволит понять, как равномерно распределить вузы по этим 15 дням. Есть предложение проводить экзамены не для отдельных вузов в определенные дни, а по направлениям обучения. Например, 1 августа будут сдавать все биологи, 2 — журналисты и так далее», — рассказал Sputnik представитель Государственного центра тестирования.
По его словам, пока окончательного решения по этому вопросу нет и, скорее всего, оно будет озвучено Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения ближе к маю будущего года. Это связано прежде всего с тем, заметил собеседник, что для начала необходимо утвердить квоты приема в каждый из вузов, подготовить прогноз по числу поступающих абитуриентов.
«После того как мы узнаем квоты и прогноз по абитуриентам можно будет приблизительно рассчитать нагрузку по каждому направлению обучения и по каждому вузу. В результате получиться общая картина и мы выберем максимально удобный вариант, с учетом того, что результаты необходимо будет публиковать уже на следующий день», — отметил собеседник.
В последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов в среднем на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч. В 2018 году ожидается, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов.