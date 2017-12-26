Собянин пообещал дарить всем новым москвичам пустышки
Мэр Москвы заявил о возрождении традиции выдачи каждому ребенку при выписке из роддома приданого. Выдавать подарочные наборы
Мэр Москвы заявил о возрождении традиции выдачи каждому ребенку при выписке из роддома приданого. Выдавать подарочные наборы
В начале 2018 года всем москвичкам, родившим детей в родильных домах столицы, будут вручаться подарочные наборы, сообщает
«Была же
По словам градоначальника, «приданое» поможет семьям пережить проблемы, возникающие сразу после рождения ребенка.
«Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену», — отметил Собянин.
Кроватку и коляску в подарочный набор, правда, включать пока не предлагают. Примерный список, размещенный на сайте Собянина, включает в себя 44 пункта, среди которых пустышка (1 шт.), погремушка (1 шт.), слюнявчик (1 шт.), пеленки байковые (3 шт.), брошюры (2 шт.) и так далее.