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18:21 (мск), источник: РБК

Собянин пообещал дарить всем новым москвичам пустышки

Мэр Москвы заявил о возрождении традиции выдачи каждому ребенку при выписке из роддома приданого. Выдавать подарочные наборы роженицам-москвичкам начнут в январе 2018 года.

В начале 2018 года всем москвичкам, родившим детей в родильных домах столицы, будут вручаться подарочные наборы, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

«Была же когда-то традиция дарить приданое новорождённым. Давайте ее возродим. С Нового года при выписке из роддома все московские мамы будут получать приданое от города для своих малышей», — объяснил это решение на своем сайте мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, «приданое» поможет семьям пережить проблемы, возникающие сразу после рождения ребенка.

«Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену», — отметил Собянин.

Кроватку и коляску в подарочный набор, правда, включать пока не предлагают. Примерный список, размещенный на сайте Собянина, включает в себя 44 пункта, среди которых пустышка (1 шт.), погремушка (1 шт.), слюнявчик (1 шт.), пеленки байковые (3 шт.), брошюры (2 шт.) и так далее.

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