Собянин пообещал дарить всем новым москвичам пустышки

В начале 2018 года всем москвичкам, родившим детей в родильных домах столицы, будут вручаться подарочные наборы, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

«Была же когда-то традиция дарить приданое новорождённым. Давайте ее возродим. С Нового года при выписке из роддома все московские мамы будут получать приданое от города для своих малышей», — объяснил это решение на своем сайте мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, «приданое» поможет семьям пережить проблемы, возникающие сразу после рождения ребенка.

«Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену», — отметил Собянин.