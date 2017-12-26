Воронежские тренировочные базы «Чайка» и «Локомотив» готовы к ЧМ-2018
Появятся ли на воронежских стадионах звёзды мирового футбола, станет известно к 1 февраля.
Появятся ли на воронежских стадионах звёзды мирового футбола, станет известно к 1 февраля.
Чуть больше полугода осталось до Чемпионата мира по футболу, а возможные тренировочные базы уже готовы. В воронежских стадионах «Чайка» и «Локомотив» закончили ремонт. На это из областного и федерального бюджета ушло около 300 миллионов рублей. Говорят, объектами уже интересуются зарубежные федерации и команды.
Всё пошло под снос, кроме символа стадиона. Эту арку советской постройки на «Чайке» было решено оставить. А уже за ней — один из первых объектов в городе, возведённый по международным стандартам FIFA. Рассказывают, газон международная федерация футбола уже высоко оценила. А вот в двухэтажном здании на территории теперь есть собственный зал для
— По согласованию с оргкомитетом просто будет потом это оборудование определённым образом расставлено на тренировочной площадке. Но, это будет сделано чуть позже, непосредственно, когда определится команда, — сообщил директор городского
Места в первом ряду — для военнослужащих из казарм. Для остальных — полтысячи мест на трибунах. Кстати, посмотреть на тренировку зарубежной футбольной команды будет вполне возможно. Правда, увидеть можно будет только одну, для этого необходим паспорт болельщика.
— Это будет открытая тренировка, на которую будут приглашаться гости. Оргкомитет их отбирает. По своему определённому алгоритму. А все остальные тренировки, которые будет команда проводить, в зависимости от того, кто к нам приедет и как далеко они пройдут в самом чемпионате мира, в зависимости от этого и будет понятно, сколько тренировок здесь будет проведено, — руководитель управления строительной политики Воронежа Владимир Пешков.
В такой боеготовности более полусотни площадок страны. Но тренировочными базами станут чуть более 30 из них — треть будут располагаться в городах, принимающих мундиаль. И хотя конкурс велик, пустовать стадионы в любом случае не будут — их обещают отдать детским спортивным командам города.
Станут ли воронежские стадионы тренировочной площадкой для иностранных гостей, будет известно чуть позже — примерно к 1 февраля. Если да, то увидеть зарубежных футболистов здесь можно будет примерно в начале июня.