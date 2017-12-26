Дорогу в обход воронежского села Лосево закончат на год раньше
Новый платный участок должны построить в 2019 году.
Новый платный участок должны построить в 2019 году.
Строительство дороги в обход Павловска и села Лосево должны закончить на год раньше. Об этом сообщил Сергей Кельбах, председатель правления госкомпании «Автодор».
— Срок окончания строительства — это декабрь 2020 года. Но наша задача — закончить в 2019 году, чтобы к 2020 году дорога полноценно вошла в сезон. Сейчас там достаточно энергично идут работы.
Самые активные работы идут на отрезках км 635−637 и км 678−700 — там возвели земляное полотно. На других отрезках укладывают насыпь, песчаный слой и щебеночное основание. На мосте через реку Осередь установлено 90% балок пролетных строений, через реку Казинку построены все фундаменты опор. Возведено уже 13 путепроводов из обещанных 22.
Добавим, что новый участок трассы М-4 «Дон» пройдет в Бобровском, Павловском и Верхнемамонском районах. Расчетная скорость движения — 120 километров в час. Новая дорога призвана освободить село Лосево от регулярных многокилометровых заторов.