Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Силуанов выступил против фиксации социальных расходов
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Бензин, коммуналка, зарплаты. Что сделает нас беднее в 2018Что будет с ценами и тарифами в наступающем году, будут они расти или падать? И сможем ли мы надеяться на рост зарплат и финансовую помощь государства?
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
«Постаревшая» по мнению фанатов Натали ответила на критику
Роза Сябитова выходит замуж в третий раз – СМИ
Ольга Бузова покрасила волосы в синий цвет
Видео дня: как Анна Седокова выглядит без макияжа
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Дорогу в обход воронежского села Лосево закончат на год раньше

Новый платный участок должны построить в 2019 году.

Источник: Комсомольская правда

Строительство дороги в обход Павловска и села Лосево должны закончить на год раньше. Об этом сообщил Сергей Кельбах, председатель правления госкомпании «Автодор». Пресс-служба приводит его цитату:

— Срок окончания строительства — это декабрь 2020 года. Но наша задача — закончить в 2019 году, чтобы к 2020 году дорога полноценно вошла в сезон. Сейчас там достаточно энергично идут работы.

Самые активные работы идут на отрезках км 635−637 и км 678−700 — там возвели земляное полотно. На других отрезках укладывают насыпь, песчаный слой и щебеночное основание. На мосте через реку Осередь установлено 90% балок пролетных строений, через реку Казинку построены все фундаменты опор. Возведено уже 13 путепроводов из обещанных 22.

Добавим, что новый участок трассы М-4 «Дон» пройдет в Бобровском, Павловском и Верхнемамонском районах. Расчетная скорость движения — 120 километров в час. Новая дорога призвана освободить село Лосево от регулярных многокилометровых заторов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Уральским четвероногим сыщикам по зубам любые преступления
Алена Свиридова рассказала о тайной свадьбе
Умер композитор Владимир Шаинский
Инициативная группа выдвинула Путина кандидатом в президенты
Путин пообщался с детьми после Кремлевской елки
Механик рассказал, из-за чего могло случиться ДТП с автобусом
Назван лучший футболист России 2017 года
Путин повысил оклады судьям с нового года
Силуанов выступил против фиксации социальных расходов
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Мутко приостановил работу в РФС Вице-премьер объяснил решение приостановить деятельность в РФС желанием защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS)
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Дочь Ани Лорак растет точной копией мамы Поклонников поразило сходство Ани и Софии.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь