В Семилукском районе открылось арт-пространство «Новогодняя поляна — 2018»

Источник: РИА "Воронеж"

Журналисты Семилукской районной газеты «Семилукская жизнь» (филиал РИА «Воронеж») вместе с жителями создали арт-пространство из вторсырья на базе оздоровительного лагеря «Ландыш». «Новогоднюю поляну — 2018» открыли в воскресенье, 24 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный редактор Максим Оконь во вторник, 26 декабря.

Журналисты и семилукцы создали необычные инсталляции: аллею из парящих зонтиков, сказочные качели, снеговика из пластиковых стаканчиков, установили елку желаний и украсили деревья разноцветными вязаными квадратами.

— Детский лагерь как место для проведения акции выбрали неслучайно. На базе «Ландыша» зимой работает лыжная база, и сотни земляков приезжают сюда семьями для отдыха и занятий спортом. Решили подарить им позитивное, сказочное настроение и совместно сделанную «новогоднюю поляну». Важно, что лагерь охраняется. Значит, что арт-композиции не пострадают от рук хулиганов, — рассказал Максим Оконь.

Одними из самых сложных и затратных объектов стали «одетые» деревья (так называемый ярнбомбинг, — прим. РИА «Воронеж»). Семилукские вязальщицы изготовили яркие разноцветные квадраты 20×20 см. Ими по принципу лоскутного одеяла украсили стволы деревьев. Идею, ставшую традиционной для многих парков Европы, в Семилукском районе воплотили впервые.

— В буквальном смысле получилось с миру по нитке. Вязальщицы изготовили около 800 разноцветных квадратов. Из квадратов, связанных Оксаной Петиной, собрали слово «Семилуки». Интересный факт подметили семилукцы. Если бы все квадратики скрепили в одну линию, то получился бы гигантский шарф — высотой с 53-этажный дом, — пояснил Максим Оконь.

Для аллеи из парящих зонтиков использовали старые зонты, которые жители района принесли в редакцию. С помощью краскопульта их покрасили в три цвета — желтый, красный и зеленый. Идею с аллей зонтов журналисты позаимствовали у Португалии.

Двухметрового снеговика помогла сделать педагог районного Дворца творчества Светлана Мацаева. На его изготовление потребовалось тысяча пластиковых стаканчиков.

Жительница Воронежа Ольга Азарова, узнав о новогоднем проекте семилукских журналистов, тоже решила их поддержать. Вместе с помощниками мастерица украсила качели хвойными ветками, шишками, ветками рябины, коробами, пестрыми кружочками. Их связали на специальном круговом ткацком станке воспитанницы творческой студии при музее «Изба» районного Дворца творчества.