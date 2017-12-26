Израильским солдатам выдали боевые смартфоны

Модуль получил название Shaked Fighting и призван улучшить координацию действий бойцов на поле боя, сообщили в оборонном ведомстве.

Каждый солдат получит смартфон на Android с наручным креплением, а командиры подразделений — рюкзаки с аппаратурой связи, дополнительным противоударным и водонепроницаемым телефоном, портативным зарядным устройством.

— Хотя в Shaked Fighting установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность остаются на уровне привычных всем гаджетов. Так, военнослужащие смогут использовать цифровой компас, карты, камеру, обмениваться информацией в пределах своей боевой группы, — рассказал один из разработчиков системы, подполковник Орен Мацляч.

«Боевой смартфон» умеет распознавать цели и отзывается по запросу «свой-чужой», что, по мнению его создателей, исключает возможность дружественного огня.

— При помощи Shaked Fighting солдаты смогут лучше ориентироваться на местности, оперативно получать боевые задачи и докладывать об их исполнении, — добавил Мацляч.

Экипировка прошла испытания в боевом подразделении и получила хорошие отзывы. израильской армии. Массовое производство тактических гаджетов планируется начать в 2019 году.

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