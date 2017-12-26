Израильским солдатам выдали боевые смартфоны
Отдел технологий и логистики армии Израиля разработал «умное» дополнение к солдатской экипировке.
Отдел технологий и логистики армии Израиля разработал «умное» дополнение к солдатской экипировке.
Модуль получил название Shaked Fighting и призван улучшить координацию действий бойцов на поле боя, сообщили в оборонном ведомстве.
Каждый солдат получит смартфон на Android с наручным креплением, а командиры подразделений — рюкзаки с аппаратурой связи, дополнительным противоударным и водонепроницаемым телефоном, портативным зарядным устройством.
— Хотя в Shaked Fighting установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность остаются на уровне привычных всем гаджетов. Так, военнослужащие смогут использовать цифровой компас, карты, камеру, обмениваться информацией в пределах своей боевой группы, — рассказал один из разработчиков системы, подполковник Орен Мацляч.
«Боевой смартфон» умеет распознавать цели и отзывается по запросу «свой-чужой», что, по мнению его создателей, исключает возможность дружественного огня.
— При помощи Shaked Fighting солдаты смогут лучше ориентироваться на местности, оперативно получать боевые задачи и докладывать об их исполнении, — добавил Мацляч.
Экипировка прошла испытания в боевом подразделении и получила хорошие отзывы. израильской армии. Массовое производство тактических гаджетов планируется начать в 2019 году.
Кстати.
Израильская новинка будет бесполезна в зоне действия российских систем радиоэлектронной борьбы. Перехватывать, подавлять или подменять сигналы сотовой связи умеют даже сравнительно маломощные станции РЭБ, размещаемые, к примеру, на беспилотниках. От работы более серьезных устройств Shaked Fighting начнут взрываться в руках у своих владельцев.