«Одноклассники» создали конструктор новогодних видеооткрыток с поздравлениями звезд

«Одноклассники» и фестиваль «Путешествие в Рождество» запустили сервис «Классные открытки». С его помощью пользователи смогут поздравить своих друзей и близких словами российских знаменитостей, спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

Доступный на любом устройстве сервис-конструктор позволяет составить из уже существующих заготовок поздравление и создать видео, на котором текст пожелания зачитывают звезды. Получившийся видеоролик можно скачать или поделиться им в одной из соцсетей.

В проекте приняли участие Алиса Гребенщикова, Анастасия Мыскина, Ирина Хакамада, Михаил Полицеймако, Мария Миронова, Сергей Волчков, Денис Симачев, Андрей Бартенев, Антон Лаврентьев, Роман Полянский, Александр Демидов, а также робот-актер Теспиан.