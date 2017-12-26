«Одноклассники» создали конструктор новогодних видеооткрыток с поздравлениями звезд
Сервис позволяет составить из уже существующих заготовок поздравление и создать видео, на котором его текст зачитывают звезды.
Сервис позволяет составить из уже существующих заготовок поздравление и создать видео, на котором его текст зачитывают звезды.
«Одноклассники» и фестиваль «Путешествие в Рождество» запустили сервис «Классные открытки». С его помощью пользователи смогут поздравить своих друзей и близких словами российских знаменитостей, спортсменов и звезд
Доступный на любом устройстве
В проекте приняли участие Алиса Гребенщикова, Анастасия Мыскина, Ирина Хакамада, Михаил Полицеймако, Мария Миронова, Сергей Волчков, Денис Симачев, Андрей Бартенев, Антон Лаврентьев, Роман Полянский, Александр Демидов, а также
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 22 декабря по 14 января на более чем 80 площадках столицы. Его гости смогут увидеть ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, посетить увлекательные