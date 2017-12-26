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18:07 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» создали конструктор новогодних видеооткрыток с поздравлениями звезд

Сервис позволяет составить из уже существующих заготовок поздравление и создать видео, на котором его текст зачитывают звезды.

«Одноклассники» и фестиваль «Путешествие в Рождество» запустили сервис «Классные открытки». С его помощью пользователи смогут поздравить своих друзей и близких словами российских знаменитостей, спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

Доступный на любом устройстве сервис-конструктор позволяет составить из уже существующих заготовок поздравление и создать видео, на котором текст пожелания зачитывают звезды. Получившийся видеоролик можно скачать или поделиться им в одной из соцсетей.

В проекте приняли участие Алиса Гребенщикова, Анастасия Мыскина, Ирина Хакамада, Михаил Полицеймако, Мария Миронова, Сергей Волчков, Денис Симачев, Андрей Бартенев, Антон Лаврентьев, Роман Полянский, Александр Демидов, а также робот-актер Теспиан.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 22 декабря по 14 января на более чем 80 площадках столицы. Его гости смогут увидеть ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, посетить увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.

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