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18:09 (мск), источник: Интерфакс

Путин повысил оклады судьям с нового года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин повысил с начала следующего года должностные оклады судьям Конституционного и Верховного судов, а также федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировым судьям.

«В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации», — говорится в указе президента, размещенном на Официальном интернет-портале правовой информации.

Путин поручил правительству обеспечить финансирование указанных расходов.

Ранее Путин также подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам.

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