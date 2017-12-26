Путин повысил оклады судьям с нового года

«В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации», — говорится в указе президента, размещенном на Официальном интернет-портале правовой информации.
Путин поручил правительству обеспечить финансирование указанных расходов.
Ранее Путин также подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам.