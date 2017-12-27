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00:10 (мск), источник: Informburo.kz

Сельский учитель стал лучшим в Мангистау и получил миллион тенге

Историк с 12-летним стажем из сельской школы стал первым победителем конкурса «Білім үздігі».

Лучшему учителю года в Мангистауской области вручили миллион тенге. Премию получил учитель истории из школы-лицея села Акшукур, сообщает телеканал «Хабар 24».

В Актау подвели итоги первого конкурса «Білім үздігі 2017», объявленного акиматом области осенью этого года.

В конкурсе приняли участие 122 педагога и 33 организации образования. Экспертная комиссия оценивала вклад учителей в распространение национальных традиций, в дополнительное образование, работу с одарёнными детьми и многое другое.

В номинации «Лучший учитель года» победил историк Бауржан Айманов из школы-лицея села Акшукур.

«Я работаю учителем 12 лет. Моё самое большое достижение — это успех моих учеников в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах. Сегодня я сам взял высокую награду. Благодарю всех за доверие», — сказал победитель.

Ещё десять педагогов получили по 500 тысяч тенге. Кроме того, денежные премии получили пять учреждений образования.

«Время не стоит на месте и поэтому подходы к образованию постоянно модернизируются. В рамках проекта “Зелёной экономики” мы хотим в 134 школах области открыть теплицы. Из госбюджета не уйдёт ни копейки. Детям будет интересно следить за процессом, ухаживать за растениями», — сообщил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов на церемонии награждении.

В этом году, по данным акимата, в области построили 26 детских садов, теперь охват детей дошкольным образованием составил 93%. В 2018 году в области планируют возвести девять школ, это позволит решить вопрос с трёхсменным обучением.

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