Сельский учитель стал лучшим в Мангистау и получил миллион тенге
Историк с 12-летним стажем из сельской школы стал первым победителем конкурса «Білім үздігі».
Историк с 12-летним стажем из сельской школы стал первым победителем конкурса «Білім үздігі».
Лучшему учителю года в Мангистауской области вручили миллион тенге. Премию получил учитель истории из
В Актау подвели итоги первого конкурса «Білім үздігі 2017», объявленного акиматом области осенью этого года.
В конкурсе приняли участие 122 педагога и 33 организации образования. Экспертная комиссия оценивала вклад учителей в распространение национальных традиций, в дополнительное образование, работу с одарёнными детьми и многое другое.
В номинации «Лучший учитель года» победил историк Бауржан Айманов из
«Я работаю учителем 12 лет. Моё самое большое достижение — это успех моих учеников в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах. Сегодня я сам взял высокую награду. Благодарю всех за доверие», — сказал победитель.
Ещё десять педагогов получили по 500 тысяч тенге. Кроме того, денежные премии получили пять учреждений образования.
«Время не стоит на месте и поэтому подходы к образованию постоянно модернизируются. В рамках проекта “Зелёной экономики” мы хотим в 134 школах области открыть теплицы. Из госбюджета не уйдёт ни копейки. Детям будет интересно следить за процессом, ухаживать за растениями», — сообщил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов на церемонии награждении.
В этом году, по данным акимата, в области построили 26 детских садов, теперь охват детей дошкольным образованием составил 93%. В 2018 году в области планируют возвести девять школ, это позволит решить вопрос с трёхсменным обучением.