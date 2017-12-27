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03:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Даблкилл: хабаровские клубы «СКА-Нефтяник» и «Амур» победили в домашних матчах

«Тигры» разделались с «Северсталью», а «армейцы» — с «Уральским трубником».

Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.

Сразу два хабаровских хоккейных клуба порадовали вчера вечером, 26 декабря, своих болельщиков. ХК «Амур» выиграл у череповецкой «Северстали» со счетом 4:1, а «СКА-Нефтяник» одолел «Уральский Трубник» с результатом 6:2, сообщает ИА AmurMedia.

«Тигры» продолжили серию домашних игр третьей подряд победой, блестяще справившись над «сталеварами» из Западной конференции.

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, безголевой первый период запомнился обилием силовой борьбы, однако по-настоящему острых моментов команды практически не создали. К активным действиям они перешли уже после перерыва. Для начала хозяева чётко разыграли удаление Максима Рыбина, однако уже спустя полторы минуты счёт сравнялся — хабаровчане не уследили перед своими воротами за Максимом Верёвкиным, «Северсталь» в этот момент также имела на игрока больше. Но и ничейный счёт продержался чуть больше минуты — Томаш Зогорна завершил массированную атаку «Амура».

Основные события развернулись в заключительном периоде. Сначала Рыбин реабилитировался за своё удаление, броском из круга вбрасывания застав врасплох Юху Метсолу. Хабаровчане же приберегли решающий удар на концовку периода. Дважды подряд выстояв в меньшинстве, на 52-й минуте Александр Пикар первым успел на добивание. Тренерский штаб «Северстали» запросил просмотр на положение «вне игры», однако он подтвердил правильность гола. Зрители на хабаровской арене готовились к нервной концовке, но от неё избавил их Кирилл Рассказов, эстетски реализовавший выход один на один с Юлиусом Гудачеком. Рассказов стал настоящим героем матча, поучаствовав в трёх из четырёх голов «Амура».

В этот же вечер в краевой столице с «Уральским трубником» играл «СКА-Нефтяник». Как сообщает пресс-служба клуба, матч, как и ожидалось, получился для хабаровчан непростым. Уже по традиции уральцы выставили на их пути эшелонированную оборону, преодолевать которую при отсутствии должной свежести хозяевам приходилось лишь ценой неимоверных усилий. До перерыва это удалось сделать только дважды. Нужно отметить, что в этом матче свой первый мяч за «армейцев» в чемпионатах страны забил Янис Бефус. Во втором же тайме игра давалась хабаровчанам уже легче, чему во многом поспособствовал быстрый гол, забитый Павлом Рязанцевым после розыгрыша углового. Минусовая фора в три мяча вынудила уральцев оголять тылы, чем и не преминули воспользоваться дальневосточники. После того, как на 73-й минуте Рязанцев, реализовав пенальти, сделал счет 5:1, исход матча, по сути, был предопределен. Все, что смогли сделать в этой ситуации гости, это уйти от крупного поражения. «СКА-нефтяник» же одержал очень важную (прежде всего, в психологическом плане) победу, к слову ставшую для армейцев уже 30-й кряду на домашнем льду.

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