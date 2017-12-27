Даблкилл: хабаровские клубы «СКА-Нефтяник» и «Амур» победили в домашних матчах
«Тигры» разделались с «Северсталью», а «армейцы» — с «Уральским трубником».
«Тигры» разделались с «Северсталью», а «армейцы» — с «Уральским трубником».
Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.
Сразу два хабаровских хоккейных клуба порадовали вчера вечером, 26 декабря, своих болельщиков. ХК «Амур» выиграл у череповецкой «Северстали» со счетом 4:1, а «СКА-Нефтяник» одолел «Уральский Трубник» с результатом 6:2, сообщает ИА AmurMedia.
«Тигры» продолжили серию домашних игр третьей подряд победой, блестяще справившись над «сталеварами» из Западной конференции.
Основные события развернулись в заключительном периоде. Сначала Рыбин реабилитировался за своё удаление, броском из круга вбрасывания застав врасплох Юху Метсолу. Хабаровчане же приберегли решающий удар на концовку периода. Дважды подряд выстояв в меньшинстве, на 52-й минуте Александр Пикар первым успел на добивание. Тренерский штаб «Северстали» запросил просмотр на положение «вне игры», однако он подтвердил правильность гола. Зрители на хабаровской арене готовились к нервной концовке, но от неё избавил их Кирилл Рассказов, эстетски реализовавший выход один на один с Юлиусом Гудачеком. Рассказов стал настоящим героем матча, поучаствовав в трёх из четырёх голов «Амура».
В этот же вечер в краевой столице с «Уральским трубником» играл «СКА-Нефтяник». Как сообщает