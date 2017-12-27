Даблкилл: хабаровские клубы «СКА-Нефтяник» и «Амур» победили в домашних матчах

Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.

Сразу два хабаровских хоккейных клуба порадовали вчера вечером, 26 декабря, своих болельщиков. ХК «Амур» выиграл у череповецкой «Северстали» со счетом 4:1, а «СКА-Нефтяник» одолел «Уральский Трубник» с результатом 6:2, сообщает ИА AmurMedia.

«Тигры» продолжили серию домашних игр третьей подряд победой, блестяще справившись над «сталеварами» из Западной конференции.

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, безголевой первый период запомнился обилием силовой борьбы, однако по-настоящему острых моментов команды практически не создали. К активным действиям они перешли уже после перерыва. Для начала хозяева чётко разыграли удаление Максима Рыбина, однако уже спустя полторы минуты счёт сравнялся — хабаровчане не уследили перед своими воротами за Максимом Верёвкиным, «Северсталь» в этот момент также имела на игрока больше. Но и ничейный счёт продержался чуть больше минуты — Томаш Зогорна завершил массированную атаку «Амура».

Основные события развернулись в заключительном периоде. Сначала Рыбин реабилитировался за своё удаление, броском из круга вбрасывания застав врасплох Юху Метсолу. Хабаровчане же приберегли решающий удар на концовку периода. Дважды подряд выстояв в меньшинстве, на 52-й минуте Александр Пикар первым успел на добивание. Тренерский штаб «Северстали» запросил просмотр на положение «вне игры», однако он подтвердил правильность гола. Зрители на хабаровской арене готовились к нервной концовке, но от неё избавил их Кирилл Рассказов, эстетски реализовавший выход один на один с Юлиусом Гудачеком. Рассказов стал настоящим героем матча, поучаствовав в трёх из четырёх голов «Амура».