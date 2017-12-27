Колесо обозрения показало хабаровчанам световое шоу

Источник: Хабаровский край сегодня

На набережной Хабаровска состоялся запуск иллюминации колеса обозрения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Монтаж и настройка подсветки полностью завершены. Теперь самый высокий аттракцион Дальнего Востока показывает настоящее световое шоу. На шестидесятиметровое колесо обозрения было установлено около 7,5 тысяч ламп «пикселей», которые позволяют транслировать неограниченное количество динамичных графических картин.

— Те «часы», запечатлённые на видеозаписях, которыми делятся в сети хабаровчане, были всего лишь тестами подсветки. А с сегодняшнего дня можно оценить уже полную картинку. Сейчас у нас готово около десяти сменяющих друг друга рисунков, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» владелец аттракциона Семён Копылов. — Но данное оборудование способно на большее — достаточно просто дописать программу, чтобы добавить новые картинки. Сделать это не составит большого труда, поэтому рисунки будут обновляться и не успеют наскучить гостям набережной.

Нужно отметить, что Хабаровск здесь вновь отличился — аналогов столько масштабной и технически сложной подсветки аттракционов в России пока нет. Ближайшее такое находится в Пекине. Чтобы оживить хабаровское колесо обозрения, по его конструкциям было проложено 1,5 км алюминиевых носителей со световыми элементами.



Однако на этом преображение аттракциона не закончится. Весной владелец колеса намерен начать монтаж иллюминации на другой его стороне, которая смотрит на Амур. А это значит, что набережная краевого центра станет ярче и светлее ещё на 7,5 тысяч лампочек.