Колесо обозрения показало хабаровчанам световое шоу
Запуск иллюминации аттракциона состоялся на набережной Хабаровска.
Запуск иллюминации аттракциона состоялся на набережной Хабаровска.
На набережной Хабаровска состоялся запуск иллюминации колеса обозрения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Монтаж и настройка подсветки полностью завершены. Теперь самый высокий аттракцион Дальнего Востока показывает настоящее световое шоу. На шестидесятиметровое колесо обозрения было установлено около 7,5 тысяч ламп «пикселей», которые позволяют транслировать неограниченное количество динамичных графических картин.
— Те «часы», запечатлённые на видеозаписях, которыми делятся в сети хабаровчане, были всего лишь тестами подсветки. А с сегодняшнего дня можно оценить уже полную картинку. Сейчас у нас готово около десяти сменяющих друг друга рисунков, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» владелец аттракциона Семён Копылов. — Но данное оборудование способно на большее — достаточно просто дописать программу, чтобы добавить новые картинки. Сделать это не составит большого труда, поэтому рисунки будут обновляться и не успеют наскучить гостям набережной.
Однако на этом преображение аттракциона не закончится. Весной владелец колеса намерен начать монтаж иллюминации на другой его стороне, которая смотрит на Амур. А это значит, что набережная краевого центра станет ярче и светлее ещё на 7,5 тысяч лампочек.
— Уже видно, как благодаря подсветке заиграла новогодняя набережная и каток. Поэтому мы и начали работу с этой стороны. Но, ограниченная территория перед спортивным комплексом не позволяет взглянуть на колесо широким взглядом. Чтобы увидеть полноценные образы, нужно подняться на Серышева. Но, когда мы подсветим вторую сторону, с реки откроется просто грандиозное зрелище. Думаю, только ради него люди будут покупать билеты на прогулочные речные трамвайчики. Полюбоваться световым шоу хабаровчане и гости города теперь могут каждый день. По словам владельца колеса, подсветка будет включаться с наступлением темноты и работать до полуночи. Кстати, прокатиться на аттракционе сейчас тоже можно. Напомним, что его кабинки оснащены подогревом. А если позволят температуры, которые обещают быть достаточно комфортными, колесо обозрения и другие аттракционы будут принимать гостей всю новогоднюю ночь.
Напомним, что колесо обозрения заработало на набережной Хабаровска в июле текущего года, а недавно стало бесплатным для новобрачных. Кстати, в следующем году аналогичное колесо обозрения появится на набережной