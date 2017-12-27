Экзотический цветок распустился в Приморском океанариуме

Цветы и наземные растения в Приморском океанариуме живут только в экспозиции «Тропический дождевой лес». Она обустроена таким образом, что круглый год цветение одного вида сменяет цветение другого. Особенно экзотично это выглядит в зимние каникулы, когда люди с мороза попадают, по сути, в уменьшенную копию тропиков, сообщили Deita.ru в океанаруме.

В канун нового года здесь зацвела мегаскепасма красномантиевая (Megaskepasma erythrochlamys). Пять лет назад двадцатисантиметровый отросток океанариуму подарил Главный ботанический сад, г. Москва. Мегаскепасма растет не просто быстро, а очень быстро. Ее не раз срезали под ноль и, тем не менее, сейчас она достигла четырех метров. В главном здании океанариума она зацвела впервые. Цветет мегаскепасма долго. А после ее нужно вновь подрезать, поскольку в цвет идут только новые побеги.

Мегаскепасма родом из тропических лесов Южной Америки и принадлежит к семейству акантовые (Acanthaceae). Ее называют еще бразильским красным плащом: кажется, что куст укрыт яркой накидкой. Это впечатление создают похожие на свечи верхушечные соцветия. Между тем это лишь прицветники. Спрятавшиеся внутри цветы достаточно скромны. Они быстро осыпаются, а прицветники живут еще долго.

Недалеко от мегаскепасмы расцвела белоснежная плюмерия — национальный символ Лаоса и Бали. Она хорошо знакома и туристам: из цветов плюмерии делают ожерелья, гирлянды и бусы. В «Тропическом лесу» живет полукарликовый вид — плюмерия стыдливая (Plumeria pudica). Считается, ее так назвали за небольшие размеры и поникающую форму цветка. Плюмерия стыдливая выглядит очень нежной и, в отличие от своих сородичей, не имеет запаха.

Чуть дальше распускается пассифлора (Passíflōra), которую еще называют страстоцветом. Это вечнозеленая лиана. Цветы интересны еще и тем, что по времени их раскрытия можно сверять время. Цветок открывается в 11 часов и закрывается в 17. Живет один день, но цветение лианы довольно длительно.

Еще один привлекающий внимание посетителей «Тропического леса» вид — пафиопедилум (Paphiopedilum), или Венерин башмачок. Среди всех орхидей башмачки, без сомнения, самые узнаваемые. Буквально Paphiopedilum переводится как пафосский башмачок, или башмачок с Пафоса — родины богини Афродиты (в римской мифологии Венеры).