Голодная лошадь гуляет по приморскому городу третьи сутки

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OybeNUrSiiY?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидца, в районе ГПТУ в течение трех дней ходит лошадь по морозу, голодная. Подходит к людям в поисках пищи. «Хозяин, где ты?» — спрашивает автор ролика.

Отметим, что крупное животное, разгуливающее вблизи дороги, может стать виновником дорожно-транспортного происшествия. Согласно КоАП за это предусмотрена ответственность хозяину лошади.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о подобных ситуациях. Так, тремя месяцами ранее все в той же Находке по проезжей части метался испуганный жеребенок.