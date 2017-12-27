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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Голодная лошадь гуляет по приморскому городу третьи сутки

Лошадь, гуляющую саму по себе, заметили в микрорайоне Врангель Находки Приморского края, сообщает Deita. ru. Жалобное видео опубликовал популярный паблик «ДПС-Контроль».

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По словам очевидца, в районе ГПТУ в течение трех дней ходит лошадь по морозу, голодная. Подходит к людям в поисках пищи. «Хозяин, где ты?» — спрашивает автор ролика.

Отметим, что крупное животное, разгуливающее вблизи дороги, может стать виновником дорожно-транспортного происшествия. Согласно КоАП за это предусмотрена ответственность хозяину лошади.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о подобных ситуациях. Так, тремя месяцами ранее все в той же Находке по проезжей части метался испуганный жеребенок.

Екатерина Лапкина.

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