Голодная лошадь гуляет по приморскому городу третьи сутки
Лошадь, гуляющую саму по себе, заметили в микрорайоне Врангель Находки Приморского края, сообщает Deita. ru. Жалобное видео опубликовал популярный паблик «ДПС-Контроль».
Лошадь, гуляющую саму по себе, заметили в микрорайоне Врангель Находки Приморского края, сообщает Deita. ru. Жалобное видео опубликовал популярный паблик «ДПС-Контроль».
По словам очевидца, в районе ГПТУ в течение трех дней ходит лошадь по морозу, голодная. Подходит к людям в поисках пищи. «Хозяин, где ты?» — спрашивает автор ролика.
Отметим, что крупное животное, разгуливающее вблизи дороги, может стать виновником
Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о подобных ситуациях. Так, тремя месяцами ранее все в той же Находке по проезжей части метался испуганный жеребенок.
Екатерина Лапкина.