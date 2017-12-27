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03:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан приглашают создать рождественские пряники

В праздник приготовленные сладости подарят воспитанникам интерната.

Жителей Хабаровска приглашают принять участие в праздничной акции «Рождественский пряник». Суть которой — подарить сладкие сюрпризы тем, кто в этом нуждается.

 — Эту акцию мы проводим второй год подряд. В том году удалось собрать около 1000 пряников, которые отвезли в дома инвалидов, приюты. В этот раз решили порадовать 170 детей из психоневрологического интерната, ведь на Рождество им никто не подарит подарки, а они ждут чуда, как и все ребята, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» председатель правления БОО «Союз женщин Хабаровского края» Вера Дегтярева.

Любой желающий может купить или испечь пряники, раскрасить их или оформить в красивую упаковку. Как уточняет собеседница, в прошлом году многие приносили уникальные кондитерские изделия, приготовленные по домашним рецептам, с уникальным украшением.

 — Мы же, в свою очередь, будем печь пряники в многодетной семье вместе с маленькими детишками. Считаю, что это поможет им с малых лет понять суть милосердия и подарить ближнему частичку домашнего тепла, — дополняет Вера Дегтярева.

Привезти такие небольшие презенты можно 6 января 2018 года с 13.00 до 18.00 по адресу ул. Шевченко дом 9, офис 301. А 7 числа вкусные изделия отвезут воспитанникам интерната Дед Мороз и Снегурочка.

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