Хабаровчан приглашают создать рождественские пряники

Жителей Хабаровска приглашают принять участие в праздничной акции «Рождественский пряник». Суть которой — подарить сладкие сюрпризы тем, кто в этом нуждается.

— Эту акцию мы проводим второй год подряд. В том году удалось собрать около 1000 пряников, которые отвезли в дома инвалидов, приюты. В этот раз решили порадовать 170 детей из психоневрологического интерната, ведь на Рождество им никто не подарит подарки, а они ждут чуда, как и все ребята, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» председатель правления БОО «Союз женщин Хабаровского края» Вера Дегтярева.

Любой желающий может купить или испечь пряники, раскрасить их или оформить в красивую упаковку. Как уточняет собеседница, в прошлом году многие приносили уникальные кондитерские изделия, приготовленные по домашним рецептам, с уникальным украшением.

— Мы же, в свою очередь, будем печь пряники в многодетной семье вместе с маленькими детишками. Считаю, что это поможет им с малых лет понять суть милосердия и подарить ближнему частичку домашнего тепла, — дополняет Вера Дегтярева.