Хабаровчан приглашают создать рождественские пряники
В праздник приготовленные сладости подарят воспитанникам интерната.
В праздник приготовленные сладости подарят воспитанникам интерната.
Жителей Хабаровска приглашают принять участие в праздничной акции «Рождественский пряник». Суть которой — подарить сладкие сюрпризы тем, кто в этом нуждается.
— Эту акцию мы проводим второй год подряд. В том году удалось собрать около 1000 пряников, которые отвезли в дома инвалидов, приюты. В этот раз решили порадовать 170 детей из психоневрологического интерната, ведь на Рождество им никто не подарит подарки, а они ждут чуда, как и все ребята, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» председатель правления БОО «Союз женщин Хабаровского края» Вера Дегтярева.
— Мы же, в свою очередь, будем печь пряники в многодетной семье вместе с маленькими детишками. Считаю, что это поможет им с малых лет понять суть милосердия и подарить ближнему частичку домашнего тепла, — дополняет Вера Дегтярева.
Привезти такие небольшие презенты можно 6 января 2018 года с 13.00 до 18.00 по адресу ул. Шевченко дом 9, офис 301. А 7 числа вкусные изделия отвезут воспитанникам интерната Дед Мороз и Снегурочка.