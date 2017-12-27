Зимний городок «вырос» на центральной площади Владивостока

Зимний городок на центральной площади Владивостока традиционно стал одним из любимых мест для предновогодних прогулок и фотоссесий горожан. В этом году концепция убранства праздничной площади — «Новогоднее путешествие». Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие и погрузиться в мир детства. Для этого горожанам нужно просто пройтись по дорожке, около которой устанавливаются арт-объекты из дерева — увеличенные копии игрушек. Самолет, корабль, автомобиль и паровоз не оставляют равнодушных — детвора непременно хочет подержаться за штурвал, сесть за руль и прогуляться по вагонам, а родители спешат запечатлеть своих чад на фотографии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.