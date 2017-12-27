Зимний городок «вырос» на центральной площади Владивостока
Детей и взрослых приглашают отправиться в «Новогоднее путешествие» (ФОТО).
Детей и взрослых приглашают отправиться в «Новогоднее путешествие» (ФОТО).
Владивосток, 27 декабря, PrimaMedia.
Зимний городок на центральной площади Владивостока традиционно стал одним из любимых мест для предновогодних прогулок и фотоссесий горожан. В этом году концепция убранства праздничной площади — «Новогоднее путешествие». Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие и погрузиться в мир детства. Для этого горожанам нужно просто пройтись по дорожке, около которой устанавливаются
Особым успехом у юных владивостокцев пользуются ледяная горка, елка, кораблик, машина и самолет из дерева. Взрослые горожане предпочитают светодиодные деревья и другие
Создают новогоднюю сказочную атмосферу и светодиодные