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04:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Зимний городок «вырос» на центральной площади Владивостока

Детей и взрослых приглашают отправиться в «Новогоднее путешествие» (ФОТО).

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Владивосток, 27 декабря, PrimaMedia.

Зимний городок на центральной площади Владивостока традиционно стал одним из любимых мест для предновогодних прогулок и фотоссесий горожан. В этом году концепция убранства праздничной площади — «Новогоднее путешествие». Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие и погрузиться в мир детства. Для этого горожанам нужно просто пройтись по дорожке, около которой устанавливаются арт-объекты из дерева — увеличенные копии игрушек. Самолет, корабль, автомобиль и паровоз не оставляют равнодушных — детвора непременно хочет подержаться за штурвал, сесть за руль и прогуляться по вагонам, а родители спешат запечатлеть своих чад на фотографии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Особым успехом у юных владивостокцев пользуются ледяная горка, елка, кораблик, машина и самолет из дерева. Взрослые горожане предпочитают светодиодные деревья и другие арт-объекты — они отлично получаются на фото. Всегда многолюдно и около ледяной горки для взрослых. Предусмотрена в зимнем городке горка и для малышей.

Создают новогоднюю сказочную атмосферу и светодиодные арт-объекты — зеленые елки и сказочные деревья, маяк, корабль, огромные фонари, снежинки и звезды.

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