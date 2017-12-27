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04:25 (мск), источник: VLADNEWS

Платить налог вместо казино теперь будут сами приморцы

С выигрыша свыше 15 тысяч рублей с казино не будут брать налог.

Источник: VLADNEWS

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, который освобождает администрацию казино от уплаты налога на доход физических лиц с выигрыша свыше 15 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Изменения коснутся и деятельности интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

Как пояснили в Корпорации развития Приморского края, новые поправки выводят казино из-под действия принятого в ноябре закона о налогообложении игорного бизнеса, а именно освобождают от ответственности за уплату налога с выигрыша, сумма которого превышает 15 тысяч рублей. Эта обязанность теперь возлагается на самих игроков.

В новой редакции законопроекта говорится, что налогом будут облагаться напрямую «физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 тысяч рублей, а также физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе, исходя из сумм таких выигрышей».

Таким образом, инвесторы операторы казино России, в том числе и игорной зоны «Приморье», могут быть освобождены от роли налогового агента. Проект нового закона принят депутатами Госдумы в третьем чтении и направлен на одобрение в Совет Федерации.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, в данный момент ключевая задача органа управления игорной зоны «Приморье» обеспечение стабильных и комфортных условий для работы инвесторов и контроль за завершением строительства всех объектов на территории развлекательного курорта в установленные сроки, а также содействие в законодательном урегулировании.

«Мы системно работаем над реализацией этого проекта по нескольким направлениям. Во-первых, занимаемся созданием инженерной и транспортной инфраструктуры курорта, во-вторых, контролируем исполнение инвестиционных обязательств и темпы реализации проектов действующих участников ИРК “Приморье”, в-третьих совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта занимаемся поиском новых инвесторов на освободившиеся инвестиционные площадки. И, конечно, мы оказываем содействие в совершенствовании действующего законодательства, регламентирующего деятельность по организации азартных игр и сопутствующих отраслей. Совместно с инвесторами проекта мы можем предлагать на региональном и федеральном уровне решение тех вопросов, которые создают нашим резидентам препятствия в ведении своей деятельности. Это важно, поскольку от этого зависит не только успех реализации проекта игорной зоны и перспективы его дальнейшего развития, но и инвестиционная привлекательность туристско-рекреационной отрасли региона», подчеркнул Константин Шестаков.

Отметим, в начале декабря этого года заместитель председателя правительства РФ полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко проинспектировали ход строительства игорной зоны «Приморье». А накануне этого визита глава региона провел ознакомительную встречу с представителями компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность в интегрированном развлекательном курорте. Врио Губернатора ознакомился с планами партнеров по участию в развитии курорта. Также темой встречи стали конкретные проблемы, возникающие у инвесторов в ходе реализации проектов, в том числе в связи с недавними изменениями в законодательстве.

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